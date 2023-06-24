В Подмосковье начались антитеррористические мероприятия

В Московской области усилены меры безопасности, начаты антитеррористические мероприятия, ситуация находится под контролем правоохранительных органов и ФСБ, заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона», — написал губернатор.

Он попросил жителей сохранять спокойствие.

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