Ростовское МЧС назвало фейками сообщения о комендантском часе

Ростовское МЧС опровергло сообщения о комендантском часе, назвав их фейками

Главное управление МЧС по Ростовской области предупредило о распространении в телеграм-каналах фейковых сообщений от имени ведомства о введении комендантского часа в регионе.

«Данное сообщение является фейком и не имеет никакого отношения к Главному управлению МЧС России по Ростовской области», — заявили в министерстве.

Целью фейков там назвали посеять панику среди мирного населения.

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