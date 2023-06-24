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Губернатор Севастополя на фоне дела Пригожина написал о плохом конфликте

Губернатор Севастополя на фоне дела Пригожина написал о плохом конфликте
Губернатор Севастополя заявил, что сейчас никто «не обладает всей информацией», чтобы делать выводы. Он первым из губернаторов прокомментировал ситуацию на фоне дела против Евгения Пригожина

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале призвал верить в страну и президента.

«Как и многие из вас сейчас — не сплю, обновляю ленту новостей. Любой конфликт — плохо. Конфликт такого уровня….плохо в высшей степени. Никто из нас сейчас не обладает всей информацией, для того, чтобы делать выводы. Сейчас нам всем нужны: вера в свою страну и в президента. И поддержка наших ребят, которые героически держат фронт», — написал он.

Вечером 23 июня Пригожин сообщил о ракетном ударе по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» со стороны Минобороны. «Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей», — сказал он. Бизнесмен подчеркнул, что «это не военный переворот, это марш справедливости». В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что утверждения, распространяемые от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.

В ФСБ завели дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). В ведомстве расценили слова Пригожина как призыв к началу вооруженного гражданского конфликта и призвали бойцов ЧВК «Вагнер» задержать бизнесмена.

Президента России Владимира Путина проинформировали о ситуации вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — сказал Песков.

Теги
Михаил Развожаев Евгений Пригожин
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