Губернатор Севастополя на фоне дела Пригожина написал о плохом конфликте

Губернатор Севастополя заявил, что сейчас никто «не обладает всей информацией», чтобы делать выводы. Он первым из губернаторов прокомментировал ситуацию на фоне дела против Евгения Пригожина

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале призвал верить в страну и президента.

«Как и многие из вас сейчас — не сплю, обновляю ленту новостей. Любой конфликт — плохо. Конфликт такого уровня….плохо в высшей степени. Никто из нас сейчас не обладает всей информацией, для того, чтобы делать выводы. Сейчас нам всем нужны: вера в свою страну и в президента. И поддержка наших ребят, которые героически держат фронт», — написал он.