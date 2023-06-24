Губернатор Севастополя на фоне дела Пригожина написал о плохом конфликте
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале призвал верить в страну и президента.
«Как и многие из вас сейчас — не сплю, обновляю ленту новостей. Любой конфликт — плохо. Конфликт такого уровня….плохо в высшей степени. Никто из нас сейчас не обладает всей информацией, для того, чтобы делать выводы. Сейчас нам всем нужны: вера в свою страну и в президента. И поддержка наших ребят, которые героически держат фронт», — написал он.
Вечером 23 июня Пригожин сообщил о ракетном ударе по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» со стороны Минобороны. «Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей», — сказал он. Бизнесмен подчеркнул, что «это не военный переворот, это марш справедливости». В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что утверждения, распространяемые от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.
В ФСБ завели дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). В ведомстве расценили слова Пригожина как призыв к началу вооруженного гражданского конфликта и призвали бойцов ЧВК «Вагнер» задержать бизнесмена.
Президента России Владимира Путина проинформировали о ситуации вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — сказал Песков.