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Политика ,  
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Эрдоган предложил обсудить введение смертной казни за поджог лесов

О «сдерживающих мерах» Эрдоган предложил подумать после пожара близ курортного Мармариса, где огнем уничтожено 4 тыс. га леса. Подозреваемый в поджоге мужчина заявил, что был пьян и «разозлился»
Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)
Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность введения смертной казни в качестве наказания за поджог лесов. Об этом он заявил в ходе поездки в курортный Мармарис, пострадавший от лесных пожаров.

«Я также считаю, что должна быть сдерживающая мера, — сказал Эрдоган в ответ на вопрос о необходимости профилактической меры. — Нужно понять, где ставить точку. Должна ли быть смертная казнь? Это следует обсудить, мы должны обдумать это».

Эвакуированных в Мармарисе туристов вернут в отели
Общество
Фото:Patrizia Under / AP

Пожар возник 21 июня близ Мармариса, Муглы и других курортных городов на юго-западе страны. Пожарным удалось остановить распространение огня. Властям пришлось эвакуировать 435 человек, 467 животных, 52 транспортных средства. Огнем уничтожено 4 тыс. га.

Причиной пожара стал поджог, считают власти. Мужчина, подозреваемый в поджоге леса, задержан. По словам Эрдогана, он объяснил свой поступок тем, что был пьян и «разозлился».

Сильные пожары полыхали в курортной зоне на юге Турции и в прошлом году. Тогда причинами также назывались поджоги. Из отелей пришлось эвакуировать туристов.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Реджеп Тайип Эрдоган смертная казнь лесные пожары

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