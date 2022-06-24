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Военная операция на Украине ,  
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Экс-глава Московского центра Карнеги раскритиковал уехавших из России

Выступившие против спецоперации россияне — против России и ее народа, сказал экс-глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. По его словам, «задним числом» нет смысла обсуждать, было ли верным начинать спецоперацию
Дмитрий Тренин
Дмитрий Тренин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Люди, уехавшие за границу после начала российской спецоперации на Украине и выступившие против нее, решили покинуть русский народ и Россию, заявил бывший руководитель Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин в интервью американской газете The New York Times.

«Настало время сделать фундаментальный выбор. <...> Либо ты остаешься со своим народом и в своей стране, либо уезжаешь», — сказал он.

По словам Тренина, сейчас, «задним числом», уже не имеет значения, было ли начало спецоперации верным решением. Однако люди, критикующие происходящее, «выступают против страны и своих сограждан», считает эксперт. Перед спецоперацией Тренин говорил, что Россия вряд ли ее начнет, потому что это повлечет за собой потери и «риск для самой» страны.

Минюст закрыл 15 представительств иностранных НКО в России
Политика
Фото:Дмитрий Ермаков / Zuma / ТАСС

Тренин возглавлял Московский центр Карнеги (он же — представительство американского Фонда Карнеги за международный мир), который власти закрыли в апреле 2022 года. Эта частная некоммерческая организация занималась исследованием международных отношений и содействовала сотрудничеству между странами. В этот же день российский Минюст исключил фонд из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций и официально закрыл его.

С начала российской спецоперации на Украине Россию покинули некоторые артисты, общественные деятели и журналисты, а также обычные граждане. В Кремле после отъезда из страны некоторых артистов и деятелей культуры заявили, что не считают их «врагами государства», в отличие от тех, кто «стал хаять власть и нападать на военных героев». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда допустил, что эти люди могли испугаться и не понять действий политиков.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Центр Карнеги отъезд

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