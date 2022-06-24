Российские войска взяли на Украине Мирную Долину и Рай-Александровку

В Минобороны подтвердили, что полностью блокировали группировку украинских войск в районе Горского и Золотого. В ведомстве заявляют, что ВСУ несут потери на нескольких направлениях, а украинские бойцы массово дезертируют

Фото: РИА Новости

Группировки российских войск на Луганском направлении за пять дней взяли несколько населенных пунктов: Лоскутовку, Подлесное, Мирную Долину, Щебкарьер, Врубовку, Нырково, Николаевку, Новоивановку, Устиновку и Рай-Александровку. Об этом сообщили в Минобороны.

В районах городов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск, добавили в ведомстве. Половина Золотого взята под контроль. В «Горском котле» заблокировано до двух тысяч человек, в том числе 120 членов «Правого сектора» (признан в России экстремистским и запрещен) и до 80 иностранных наемников, заявили в Минобороны. За сутки в этом районе сдался в плен 41 военный.

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По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

«По словам пленных, окруженная украинская группировка истощена. Укомплектованность подразделений личным составом составляет менее 40%. Управление подразделениями со стороны вышестоящего украинского командования потеряно. Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено», — говорят в министерстве.

Накануне в ЛНР сообщили, что вооруженные силы республики взяли Горское и Золотое в блокаду.

По данным Минобороны, на других направлениях Киев также «несет значительные потери». Так, при ударах ВКС по «трем пунктам дислокации иностранных наемников» в Николаевской и Харьковской областях уничтожено «более 200 «солдат удачи» и до 100 украинских националистов».

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В Минобороны также заявляют, что в ВСУ зафиксированы массовые случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях: например, в Александрополе более 30 военных 25-й воздушно-десантной бригады, «бросив личное оружие, самовольно оставили позиции». «Украинское командование для восполнения потерь в живой силе на Донецком и Луганском направлениях вынужденно формирует в каждой области отдельные стрелковые батальоны из необученных, призванных по мобилизации граждан», — утверждает оборонное ведомство.