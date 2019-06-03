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Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили

Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Шабалин уволен», — сказала собеседница агентства, добавив, что исполняющим обязанности главы управления назначили его заместителя Ирину Степанову.

Решение об увольнении принял глава Челябинска Владимир Елистратов неделю назад. На пост рассматриваются несколько кандидатур, их имена не раскрывают.

В конце мая врио губернатора региона Алексей Текслер, изучив проект развития общественного транспорта в Челябинске, на который должны были выделить 7 млрд руб., пришел к выводу, что в документе отсутствуют данные о состоянии системы общественного транспорта и анализ причин критической ситуации на дорогах.

«Поручил полностью переделать дорожную карту <...> если в штате руководителей в городской администрации не хватает компетенций — принять кадровые решения», — написал он на своей странице в Instagram.

Теги: Челябинск, увольнение, качество, дороги
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