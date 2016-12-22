Бабченко рассказал о трудностях жизни после собственной «смерти»

После инсценировки собственной смерти Аркадий Бабченко из соображений безопасности был лишен свободы перемещения, каждый его шаг контролируется агентами спецслужб. Происходящее с ним журналист назвал «штирлициадой»

Аркадий Бабченко (Фото: Валентин Оргиенко / Reuters)

Журналист Аркадий Бабченко в своем Facebook рассказал о жизненных сложностях, с которыми столкнулся после инсценировки собственного убийства. Ему ограничили свободу передвижения и все контакты с внешним миром.

Украинские спецслужбы обеспечивают безопасность Бабченко, однако из-за этого он не может свободно выходить из дома. «Изменилось все. Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями — я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город — это спецоперация», — рассказал журналист.

Не может Бабченко и свободно связываться с внешним миром с помощью привычных средств коммуникации. Он пояснил, что у него есть «стойкие подозрения, что в России каким-то образом получили доступ» к его гаджетам и «могут их читать и слушать». Из-за этого каждая попытка разговора с кем-либо превращается в «отдельную спецоперацию».

Для семьи Бабченко также возникли бытовые трудности. В частности, это связано с тем, что им не удалось вывезти из России все необходимые вещи. Из-за опасений, что членов семьи Бабченко могут задержать на границе, с собой они увезли только несколько чемоданов, которые поместились в машину. «У меня сейчас государственное все. Даже вилки. На табуретке, на которой я пишу это пост, стоит инвентаризационный номер. На мне штаны, в которых я был в морге. Сходить в магазин купить новые я не могу. А доставка тоже невозможна. Вчера обзавелись разделочной доской. И тазиком для стирки. Праздник в семье», — написал Бабченко.

«Сегодня выходной. Вы строите планы на уик-энд. А я сижу с семьей в бункере, прячусь от наемных убийц», — резюмировал он свое положение, назвав сложившуюся ситуацию «штирлициадой».

Российский журналист Аркадий Бабченко эмигрировал из России на Украину в 2017 году по политическим соображениям и из-за поступавших угроз. 29 мая 2018 года полиция и коллеги Бабченко сообщили о его убийстве, фотографии с его «телом» появились в Сети. Однако как выяснилось позднее, инсценировка убийства была проведена с согласия журналиста украинскими спецслужбами. Целью этой операции стало выявление предполагаемых агентов России, которые, как утверждают в СБУ, готовили серию настоящих убийств на территории Украины. Вскоре издание «Страна.ua» со ссылкой на источники опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, как говорится в материале, ​ «угрожает смерть от рук киллеров».

Правоохранительные органы Украины задержали по делу Бабченко бизнесмена и торговца оружием Бориса Германа, которого следствие называет организатором преступления. При этом сам Герман утверждает, что работал на украинскую контрразведку и также был участником спецоперации. Свой арест он объяснил несогласованностью украинских спецслужб.