Рейтинг Макрона достиг минимума с момента его избрания президентом

Уровень поддержки президента Франции в июне упал до 40%, свидетельствуют результаты опроса Французского института общественного мнения. Аналогичные показатели социологи уже фиксировали в прошлом году

Эмманюэль Макрон (Фото: Thibault Camus / Reuters)

Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона достиг самой низкой отметки за время пребывания политика на своем посту. Об этом свидетельствуют результаты опроса Французского института общественного мнения (IFOP), проведенного по заказу газеты Journal du Dimanche.

В июне, как выяснили социологи, удовлетворенность работой главы Франции высказали только 40% респондентов. Таким образом, за месяц, как указывает издание, рейтинг Макрона упал на один процентный пункт, в очередной раз достигнув минимума с момента пребывания нынешнего главы Франции у власти. До этого аналогичные показатели специалисты фиксировали спустя четыре месяца после избрания Макрона на должность президента, напоминает Journal du Dimanche, отмечая, что в августе 2017 года поддержку деятельности французского лидера также выражали только 40% опрошенных. О своем недовольстве деятельностью Макрона тем временем заявили 58% французов.

Наибольший спад популярности нынешнего президента, как уточняет газета, согласно исследованию​ наблюдался в старшей возрастной группе — среди пожилых французов старше 65 лет. Здесь за месяц рейтинг Макрона упал с 46% до 38%. Этому, как указывает Journal du Dimanche, поспособствовал в том числе эффект от решения Макрона повысить специальный налог, существующий с 1991 года и являющийся отчислением с доходов, достояния и инвестиций, направляемых на финансирование системы социального обеспечения (так называемый общий социальный взнос — Contribution sociale généralisée (CSG)

Также целых три процентных пункта политик, согласно результатам опроса, потерял среди сторонников республиканцев — в июне его поддержали 47% приверженцев идей французской правоцентристской партии (в мае в этой группе такой позиции придерживался 51% опрошенных).

При этом у бывших президентов Франции, как подчеркивает Journal du Dimanche, спустя год после избрания рейтинги были ниже. Так, удовлетворенность работой Франсуа Олланда спустя год после выборов выражали всего 26% опрошенных, Николя Саркози спустя аналогичный период поддерживали 36% респондентов, напоминает газета.

Макрон же своего самого высокого показателя одобрения достигал в июне 2017 года. В его поддержку тогда высказались 64% французов.​ Президентом Франции он стал месяцем ранее, в мае прошлого года.