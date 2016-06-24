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Путин обсудил с ШОС перспективы присоединения к организации Ирана
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Путин обсудил с ШОС перспективы присоединения к организации Ирана
Политика, 24 июн 2016, 11:45
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Путин обсудил с ШОС перспективы присоединения к организации Ирана
В Ташкенте завершился саммит ШОС. Центральными темами стали оформление членства Индии и Пакистана, а также перспективы вступления в организацию Ирана. Есть опасность, что ШОС потеряет в эффективности, предупредили лидеры
Заседание Совета глав государств — членов ШОС в Ташкенте. Делегация России во главе с президентом Владимиром Путиным (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

Членство Ирана

На расширенном заседании на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте президенты «шестерки» (Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Узбекистан) оценили перспективы получения членства Ираном. С 2005 года Исламская Республика является наблюдателем при организации, напомнил президент России Владимир Путин. Россия, по его словам, считает, что препятствия для получения страной членства устранены. Раньше этому мешали санкции ООН, наложенные на Тегеран (по правилам ШОС страна, находящаяся под санкциями ООН, не может претендовать на членство).

«Считаем, что после урегулирования иранской ядерной проблемы не осталось никаких препятствий для положительного рассмотрения заявки», — сказал президент России.

Не против присоединения и Китай — вместе с Россией он доминирует в организации. «Мы готовы в соответствии с правовыми документами вместе с другими внимательно рассматривать заявки Ирана и Афганистана», — заявил председатель Китая Си Цзиньпин.

В пользу присоединения Ирана высказались президенты Киргизии Алмазбек Атамбаев и Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Трудности расширения

На саммите в Уфе в прошлом году «шестерка» одобрила присоединение к ШОС Индии и Пакистана. В пятницу на саммите приняли меморандумы по обязательствам обеих стран в связи с вхождением. Все лидеры надеются, что Индия и Пакистан уже к следующему саммиту, который пройдет 7–8 июня 2017 года в Казахстане, примут все необходимые документы для начала полноценной работы.

Путин в своем выступлении предложил, чтобы Дели и Исламабад как можно скорее начали работать в существующих структурах — саммитах министров иностранных дел и глав правительств.

В связи с расширением организации следует избегать ее «раздробления и формирования групп по интересам», призвал президент Узбекистана. По его словам, ШОС вступает в новый более сложный этап, но «ожидаемые трудности не должны означать отказ от принципа консенсуса, который позволит исключать возникновение споров и разногласий».

Проблема эффективности ШОС беспокоит и Назарбаева. Накануне саммита в интервью Россия 24 он говорил о том, что задачей участников является сделать так, чтобы «ШОС не стал аморфной, бумажной, бюрократической организацией». Такими, по его словам, являются АСЕАН и СНГ.

Организации в будущем придется решать языковой вопрос, говорил накануне саммита представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Сейчас рабочими являются русский и китайский, но в будущем может потребуется расширить использование английского.

Бизнес

Говоря о бизнес-сотрудничестве в ШОС, лидеры поддержали реализацию проектов китайского Экономического пояса Шелкового пути. Владимир Путин говорил о необходимости сопряжения его проектов с деятельностью Евразийского экономического союза.

Лидеры Китая, Киргизии и Узбекистана заявили о необходимости ускорить строительство железной дороги, соединяющей три страны.

Как ранее говорил Хакимов, экономическое сотрудничество преимущественно развивается на двусторонней основе, общих для всех проектов не реализуется. В среду Китай и Узбекистан завершили реализацию очередного двустороннего проекта. Каримов и Си приняли участие в онлайн-церемонии запуска в эксплуатацию 19-километрового железнодорожного тоннеля через перевал «Камчик» на востоке Узбекистана, самого крупного сооружения данного типа в Центральной Азии. Тоннель строился китайской China Railway Tunnel Group, его стоимость составила $455 млн.

На заседании Китай, главный донор региональных проектов, выразил готовность продолжать сотрудничество со всеми странами.

Борьба с терроризмом

По окончании саммита лидеры подписали Ташкентскую декларацию и план действий до 2020 года. В декларации они отметили усиление геополитической напряженности, растущий масштаб экстремизма, терроризма и сепаратизма.

Директор региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев сообщил, что за год было ликвидировано 20 террористов, изъято 1,5 тыс. единиц оружия, заблокировано 500 сайтов.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: ШОС , Россия , Иран , China Railway
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