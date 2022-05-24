Forbes узнал, что ФБР предотвратило покушение на Джорджа Буша-младшего

По информации издания, связанный с террористами выходец из Ирака планировал убить Джорджа Буша, так как считал его ответственным за гибель тысяч людей после вторжения США в эту страну в 2003 году

Джордж Буш-младший (Фото: Cliff Hawkins / Getty Images)

Федеральное бюро расследований (ФБР) предотвратило попытку покушения на экс-президента США Джорджа Буша-младшего со стороны, предположительно, связанного с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) выходца из Ирака, сообщает Forbes со ссылкой на документы американской спецслужбы.

По информации издания, покушение планировал проживающий в штате Огайо приезжий из Ирака. Отмечается, что он прибыл в США в 2020 году, подав документы на предоставление убежища. Forbes не называет его имени и не располагает информацией о том, находится ли он под стражей.

В документах ФБР говорится, что подозреваемый планировал покушение с 2021 года. Сообщается, что для этого он совершил поездку в Даллас (Техас) для видеосъемки дома Буша, а также пытался привезти в США соотечественников для соучастия в покушении. Спецслужба получила сведения о готовящемся преступлении через информаторов, а также после перлюстрации переписки подозреваемого в WhatsApp.

Одному из информаторов ФБР подозреваемый сообщил, что является частью некоего подразделения под названием «Аль-Раед» («Гром»), которым руководит бывший пилот Саддама Хусейна. После задержания он объяснил свой мотив тем, что считает Буша ответственным за гибель тысяч иракцев после вторжения США в страну в 2003 году, пишет Forbes.

43-й президент США от Республиканской партии Джордж Буш-младший занимал должность с 2001 по 2009 год. После терактов 11 сентября 2001 года объявил «войну против террора», под его руководством США приняли участие в двух полномасштабных военных кампаниях — в Афганистане и Ираке.

Военная миссия США в Ираке, или Иракская война, началась в 2003 году. Вашингтон обосновывал ввод войск предположением, что правительство Саддама Хусейна разрабатывает оружие массового поражения, и поставил перед военными, возглавившими коалицию международных сил, действовавших с одобрения ООН, задачу добиться свержения режима. Наибольшее количество военнослужащих было размещено в стране в 2008 году — почти 158 тыс. человек, направленных туда в соответствии с решением президента Джорджа Буша-младшего.

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В 2011 году операция была объявлена завершенной, и большая часть американских военных ушли из страны, следуя директиве следующего президента США Барака Обамы, однако в 2014 году контингент пришлось снова усиливать из-за войны в соседней Сирии и усиления ИГ. Нынешний президент США Джо Байден объявил о завершении боевой миссии США в Ираке в июле 2021 года. В это время там оставались лишь 2,5 тыс. американских военных.

Российские власти назвали решение США вторгнуться в Ирак ошибочным. В середине февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года». Пауэлл тогда заявил, что у США есть доказательства, что в Ираке хранится оружие массового поражения. Позже дипломат назвал это выступление позорным пятном в своей биографии.