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Дело Навального ,  
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Апелляционный суд оставил в силе приговор Алексею Навальному

Защита Алексея Навального проиграла апелляцию на приговор Лефортовского суда. В конце марта его признали виновным в мошенничестве и неуважении к суду.
Алексей Навальный (на экране)
Алексей Навальный (на экране) (Фото: пресс-служба Московского городского суда)

Во вторник, 24 мая, Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального на приговор Лефортовского суда, вынесенный в марте этого года, сооб

На прошлом заседании рассмотрение было перенесено на неделю по ходатайству Навального, он обосновал это тем, что не ознакомлен с аудиозаписью вынесения приговора, в котором ранее его защита находила неточности, а также договоренностями о свидании с семьей

В конце марта Лефортовский районный суд вынес Алексею Навальному приговор на выездном заседании, проходившем в исправительной колонии № 2 Владимирской области. Навального получил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 1,2 млн руб.

Тогда судья сообщала, что «Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана». Его признали виновным по всем четырем вмененным ему эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Еще на этапе предъявления обвинения прокурор заявила, что Навальный не занимался борьбой с коррупцией, а «только дискредитировал власть и шел на преступления сознательно, движимый чувством собственной исключительности». В приговоре прозвучало, что Навальный участвовал в создании интернет-сайтов и соцсетей, которые содержали разоблачительные сведения о коррупции чиновников и формы для сбора пожертвований. По версии следствия, эти интернет-ресурсы были стали частью плана по хищению денежных средств.

«Вы принесли в суд материалы о четверых людях, которые сделали пожертвования на 2 млн руб. Причем один из них — это слесарь, который сделал пожертвование в 1 млн руб., а через две недели написал заявление, и на следующий день было возбуждено уголовное дело», — заявил Навальный в суде. Он называл доводы следствия доказательством прозрачности работы Фонда борьбы с коррупцией (признан судом экстремистской организацией и запрещен в России).

Также Навальному вменяли неуважение к правосудию (ч. 1, 2 ст. 297 УК) и обвинили в том, что он своими высказываниями дискредитировал российскую судебную систему во время процесса по клевете на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко Навальный. В обоих случаях оппозиционер вину не признал, связав обвинения со своей политической деятельностью.

Адвокат Ольга Михайлова сообщила, что в девять лет лишения свободы входит срок заключения, который был предусмотрен вынесенным ранее приговором по делу «Ив Роше». По этому делу Навального приговорили к трем с половиной годам заключения. В феврале 2021 года условный срок заменили на реальный.

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