Что стало с крупнейшими иностранными инвесторами в России. Инфографика

С конца февраля многие иностранные компании заявили о приостановке работы в России или уходе из страны. Какие решения приняли крупнейшие инвесторы — участники совета при российском правительстве — в инфографике РБК

В Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) на 2022 год входят 53 международные компании. За последние три месяца 19 из них решили прекратить деятельность в России, 27 — приостановили или сократили операции или задумались об уходе, семь — публично не заявляли о подобных решениях.

КСИИ был создан в 1994 году с целью улучшения инвестклимата в стране с помощью диалога между инвесторами и российским правительством.