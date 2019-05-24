СМИ узнали о планах Германии назначить послом в России бывшего разведчика

Летом немецкие власти планируют сменить посла в России, выяснил Spiegel. Эту должность, по его данным, займет Геза Андреас фон Гейр. Сейчас он работает в Минобороны ФРГ, а раньше был замглавы Федеральной разведывательной службы

Урсула фон дер Ляйен и Геза Андреас фон Гейр (Фото: Maja Hiti / Reuters)

Федеральное правительство Германии на закрытой встрече подтвердило планы сменить немецкого посла в России. Об этом без указания источников информации сообщает журнал Der Spiegel. Эту должность, по его данным, вместо Рюдигера фон Фрича должен будет занять Геза Андреас фон Гейр. В настоящий момент он руководит департаментом политики в Министерстве обороны Германии.

Смена, указывает журнал, произойдет уже летом. Ранее о возможном назначении фон Гейра главой немецкой дипмиссии в России писало издание Süddeutsche Zeitung. Предполагаемого преемника фон Фрича оно тогда называло «человеком [канцлера Германии Ангелы] Меркель».

Spiegel в свою очередь замечает, что Гейр «считается одним из ближайших доверенных лиц [немецкого министра обороны] Урсулы фон дер Ляйен». Именно он, по информации журнала, координировал международные контакты главы ведомства и сопровождал ее в поездках за границу.

Прежде, напоминает Süddeutsche Zeitung, до прихода в Минобороны, Гейр несколько лет он работал во фракции Христианско-демократического союза в бундестаге (эту партию до декабря прошлого года возглавляла Меркель). Также некоторое время чиновник случил в ведомстве федерального канцлера ФРГ. В период с 2010-го по 2014 год Гейр, указывало издание, работал заместителем директора Федеральной разведывательной службы. После этого его пригласили в военное ведомство.

Рюдигер фон Фрич возглавляет посольство Германии в России с 2014 года. В период с 2004-го по 2007 годы он также работал заместителем главы немецкой Федеральной разведывательной службы.