Адмирал США предупредил о становящимся все более агрессивном Китае

Адмирал Джон Акилино, под командованием которого находятся около 380 тыс. человек, заявил о становящимся все более агрессивном Китае и о его «плане принуждения и давления» вокруг Тайваня. Пекин считает Тайвань своей территорией

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Китай быстро становится все более агрессивным в своей риторике и действиях в Азии, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США (USPACOM), адмирал Джон Акилино.

«Мы все должны понимать, что все происходит очень быстро. Наращивание военной мощи [Китаем], несмотря на плохую экономику, усиление повествования о том, что все, что находится в 10-пунктирной линии (U-образная линия, которую использует Китай для определения своей территории в Южно-Китайском море. — РБК), является суверенной территорией Китая, а также действия, направленные на принуждение», — сказал адмирал.

Под командованием Акилино находятся около 380 тыс. человек. Он отметил, что за период его трехлетнего пребывания в должности действия Китая в Южно-Китайском море были опасными и дестабилизирующими. Адмирал также раскритиковал Пекин за «все более агрессивный план кампании принуждения и давления» вокруг Тайваня, включая усиление морского патрулирования и продолжающееся пересечение так называемой центральной линии.

Тайвань отделился от континентальной части Китая в 1949 году, власти острова не признают коммунистический Китай легитимным. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время как Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР. В «Белой книге», где изложена национальная оборонная стратегия, Китай не исключал силового решения тайваньского вопроса в случае отсутствия продвижения мирных усилий, направленных на воссоединение. В частности, такое решение может быть принято при возможном вмешательстве внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства.

Власти Китая не раз говорили о решимости противостоять сепаратизму Тайваня. После слов президента островного государства, представителя Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) Лая Циндэ о том, что Тайваню не нужно объявлять о независимости, поскольку он уже является суверенным государством, в Пекине предупредили о решительных мерах против сепаратизма. В ЦК Компартии Китая также сочли, что ДПП готова выступать в качестве «пешки антикитайских сил США для подавления Пекина».

Nikkei со ссылкой на заявление высокопоставленного американского чиновника ранее сообщал, что Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом опроверг планы Китая предпринять военные действия против Тайваня в 2027 или 2035 году. Представитель ДПП Сяо Би-Хим прокомментировала это заявление, отметив, что Тайваню следует «доверять, но проверять». «Мы ожидаем и надеемся, что председатель Си Цзиньпин был искренен, когда сказал, что не существует графика для установления контроля над Тайванем силой», — говорила она (цитата по Taipei Times).