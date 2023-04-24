МИД КНР дезавуировал слова посла о суверенитете республик бывшего СССР

После того как посол Китая во Франции усомнился в суверенитете республик бывшего СССР, в МИД Китая заявили, что уважают суверенитет всех стран. Кроме того, в Пекине подтвердили, что поддерживают территориальную целостность стран

Лю Шай (Фото: Federico Pestellini / imago / Global Look Press)

Пекин уважает суверенный статус всех стран, заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Так он ответил на просьбу ТАСС прокомментировать интервью посла Китая во Франции Лу Шайе, в котором тот назвал Крым «изначально российским» и усомнился в суверенитете бывших стран СССР.

«Позиция Китая по соответствующему вопросу не изменилась. Что касается территориального суверенитета, позиция Китая всегда была четкой. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН», — сказал представитель МИДа.

Речь идет об интервью китайского дипломата французскому каналу LCI. Тогда Лу Шайе заявил, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран» (цитата по Le Monde). Что касается Крыма, по словам Лю Шайе, «это зависит от того, как вы воспринимаете проблему». Посол заявил, что полуостров «изначально принадлежал России», а во времена СССР «[Никита] Хрущев отдал его Украине».

Слова посла Китая вызвали резкую реакцию у властей Латвии, Литвы, Эстонии и Украины. Так, посол Украины во Франции Вадим Омельченко, реагируя на высказывание Лю Шайе, заявил, что у дипломата либо «очевидные проблемы с географией», либо его точка зрения противоречит позиции Пекина «относительно усилий по установлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН». МИД Франции также сообщил, что «с тревогой принял к сведению» замечания Лю Шайе и попросил власти Китая прояснить, отражают ли они позицию Пекина.

Bloomberg отмечает, что посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью с послом в своем аккаунте WeChat. На официальном сайте посольства интервью не опубликовано.