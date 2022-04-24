Саудовские принцы продали имущество на $600 млн из-за финансовых проблем

По данным WSJ, наследный принц Саудовской Аравии ограничил доступ его потенциальных конкурентов в борьбе за престол к источникам обогащения. После этого некоторые члены королевской семьи продали свои активы за рубежом

Мухаммед бин Салман (Фото: Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters)

Принцы Саудовской Аравии продают недвижимость и яхты за рубежом из-за финансовых трудностей, с которыми они столкнулись после того, как наследный принц Мухаммед бин Салман Абдул-Азиз Аль Сауд ограничил использование ими части источников дохода, пишет The Wall Street Journal. По данным собеседников газеты, после ужесточения ограничений принцам не хватает средств на содержание домов, уплату налогов, зарплату подчиненным, оплату счетов на парковку самолетов и судов. Кроме того, члены королевской семьи стараются избавиться от наиболее дорогих активов, чтобы не привлекать внимания кронпринца.

Источники издания сообщают, что принц Турки бин Нассер Аль Сауд — один из тех, кого в 2017 году держали под стражей в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде в ходе антикоррупционного расследования, — в 2020 году продал свою 60-метровую яхту, а в 2021-м — дом в Лос-Анджелесе стоимостью $28,5 млн (к моменту завершения сделки принц умер).

Принц Бандар бин Султан Аль Сауд в 2021 году продал недвижимость в Британии на сумму $155 млн, рассказали источники WSJ. Другие наследники покойного принца Султана бин Абдул-Азиза Аль Сауда после начала давления со стороны кронпринца в 2020 году продали замок в Лондоне стоимостью $290 млн. Один из его сыновей, Халед бин Султан бин Абдул-Азиз Аль Сауд, продал за $87 млн дом в Париже неподалеку от Эйфелевой башни.

Общая сумма проданных активов превысила $600 млн. Некоторые принцы также вынуждены закладывать свою собственность, чтобы компенсировать нехватку средств.

Правительство Саудовской Аравии в курсе этих сделок, пишет WSJ.

По словам одного из собеседников газеты, принцы «не работают, у них множество подчиненных, и они боятся» наследника престола Мухаммеда бин Салмана. Они хотят иметь средства, которые бы не бросались в глаза, добавил источник. Другой человек, знакомый с проводимыми сделками, отметил, что принцы привыкли к очень высокому уровню жизни и им нужно время, чтобы научиться жить в новых условиях.

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В 2018 году задержанные в Ritz Carlton саудовские принцы вернули в казну государства сумму свыше $100 млрд.

Как отмечает издание, власти страны в последнее время ввели ряд новых ограничений в отношении членов королевской семьи. Например, их лишили оплачиваемых отпусков за границей и оплаты из казны счетов за воду и электричество. В этом году правительство планирует ввести налог на домработников: без уплаты налога будет разрешено иметь лишь четверых, а за каждого последующего принцы должны будут платить по $2500.

По данным источников The Wall Street Journal, принцы продолжают зарабатывать незаконными способами: присваивая земельную собственность населения, оформляя в банках кредиты и не возвращая их. Один из собеседников газеты сообщил, что власти ежегодно продолжают тратить миллиарды долларов на их жалованье.