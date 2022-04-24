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Выборы президента Франции ,  
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Экзитполы показали победу Макрона на президентских выборах

По данным опросов, действующий президент во втором туре выборов набрал от 57,6 до 58,2%. Его соперница Марин Ле Пен признала поражение
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Thibault Camus / AP)

Во Франции закончилось голосование во втором туре президентских выборов, в который вышли действующий президент Эмманюэль Макрон и его соперница, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Опросы показывают победу Макрона:

  • IPSOS: Макрон — 58,2%, Ле Пен — 41,8%;
  • IFOP: Макрон — 58%, Ле Пен — 42%;
  • Elabe: Макрон — 57,6%, Ле Пен — 42,4%;
  • OpinionWay: Макрон — 57,9%, Ле Пен — 42,1%.

Ле Пен заявила, что признает поражение, но назвала набранное ею количество голосов «громкой победой», передает BFM.

Глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Бельгии Александр де Кро и премьер Нидерландов Марк Рютте поздравили Макрона с победой.

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Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (9:00 мск) и закрылись в 19:00 (в Париже, Лилле, Бордо, Марселе и Тулузе — в 20:00). К 17:00 явка составила 62,33%.

Голосование в первом туре прошло 10 апреля, в нем участвовали 12 кандидатов. Выиграл Макрон (27,85%), Ле Пен заняла второе место (23,15%), они прошли во второй тур. Третьим оказался лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон (21,95%). Почти все кандидаты после первого тура высказались в поддержку Макрона, лидер правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур (он стал четвертым с 8,07% голосов) призвал голосовать за Ле Пен.

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На предыдущих выборах президента в 2017 году Макрон победил с результатом 66,10%, Ле Пен получила 33,90% голосов.

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Теги
Андрей Гатинский, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Эмманюэль Макрон Марин Ле Пен Франция выборы президента Франции

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