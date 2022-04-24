Промежуточная явка на выборах во Франции превысила 63%

Фото: Gonzalo Fuentes / AP

К 17:00 по местному времени (18:00 мск) во втором туре президентских выборов во Франции проголосовали 63,23% избирателей, сообщило Министерство внутренних дел страны.

За пять часов явка увеличилась на 43,18%. В 12:00 она составляла 26,41%.

При этом по сравнению с первым туром выборов, который прошел 10 апреля, показатель немного снизился. Тогда к 17:00 проголосовали 65% французов с правом голоса.

Между тем такая явка стала минимальной с 2012 года, когда в первом туре проголосовали 71,96%, а во втором — 70,59%. В 2017 году этот показатель снизился до 69,42% в первом раунде и до 70,59% во втором.

Избирательные участки во Франции открылись в 8:00 (9:00 мск). В списках избирателей зарегистрированы 48,7 млн французов. В большинстве коммун они смогут отдать голос за одного из кандидатов в президенты до 19:00 по местному времени (20:00 мск). В Париже, Лилле, Бордо, Марселе, Тулузе голосование продлится на час дольше.

На выборы выдвинулись 12 кандидатов. В первом туре выиграл действующий президент Эмманюэль Макрон (27,85%), глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняла второе место (23,15%), третьим оказался лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон (21,95%).

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