США представили стратегию восстановления лидерства в ядерной энергетике

Министерство энергетики Соединенных Штатов считает, что они уступили лидирующие позиции России и Китаю, и предлагает ограничить импорт ядерного топлива из этих стран

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Минэнерго США разработало стратегию восстановления ведущих позиций страны в области ядерной энергетики, заявил глава ведомства Дэн Бруйетт. Соответствующее заявление опубликовано на министерском сайте.

По словам министра, упадок американской промышленной базы в сфере ядерной энергетики поставил под угрозу национальные интересы и безопасность страны. «Стратегия по восстановлению американского лидерства в области атомной энергии признает это и предлагает несколько направлений деятельности для восстановления ведущих позиций», — сказал Бруйетт.

В расширенной версии документа, излагающего стратегию, говорится, что США уступили свои позиции государственным предприятиям России и Китая, при том что другие страны также стремятся их превзойти. Штаты намерены укрепиться на рынках, где сейчас доминируют Россия и Китай, а также ограничить импорт ядерного топлива из этих стран.

Стратегия, предложенная Минэнерго, включает четыре пункта.