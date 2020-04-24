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США представили стратегию восстановления лидерства в ядерной энергетике

Министерство энергетики Соединенных Штатов считает, что они уступили лидирующие позиции России и Китаю, и предлагает ограничить импорт ядерного топлива из этих стран
Фото: John Bazemore / AP
Фото: John Bazemore / AP

Минэнерго США разработало стратегию восстановления ведущих позиций страны в области ядерной энергетики, заявил глава ведомства Дэн Бруйетт. Соответствующее заявление опубликовано на министерском сайте.

По словам министра, упадок американской промышленной базы в сфере ядерной энергетики поставил под угрозу национальные интересы и безопасность страны. «Стратегия по восстановлению американского лидерства в области атомной энергии признает это и предлагает несколько направлений деятельности для восстановления ведущих позиций», — сказал Бруйетт.

В расширенной версии документа, излагающего стратегию, говорится, что США уступили свои позиции государственным предприятиям России и Китая, при том что другие страны также стремятся их превзойти. Штаты намерены укрепиться на рынках, где сейчас доминируют Россия и Китай, а также ограничить импорт ядерного топлива из этих стран.

Контрразведка США отнесла Китай и Россию к главным угрозам
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Фото: Вадим Савицкий / Минобороны РФ / ТАСС

Стратегия, предложенная Минэнерго, включает четыре пункта.

  • Укрепление промышленности по добыче и переработке урана и восстановление жизнеспособности всего ядерного топливного цикла.
  • Использование американских технологических инноваций и инвестиций для укрепления лидерства США в ядерных технологиях следующего поколения.
  • Обеспечение здорового и растущего сектора ядерной энергетики, где уранодобывающие компании, участники топливного цикла и поставщики реакторов могут предлагать свои продукты и услуги.
  • Общегосударственный подход для поддержания ядерной энергетики США в процессе экспорта технологий мирного атома.

В сообщении министерства также говорится, что в предложениях президента США по поводу бюджета на 2021 год учтено финансирование ведомства в размере $150 млн. Эти средства пойдут на создание уранового резерва.

В начале февраля контрразведка США назвала Россию и Китай одними из главных угроз для государства. В Национальном центре контрразведки и безопасности полагают, что обе страны используют все свои инструменты для противодействия США и обладают широким спектром современных разведывательных возможностей. Иностранные государства стремятся получить доступ к американским министерствам, агентствам, финансовому и промышленному секторам, считает контрразведка.

Автор: Мария Лисицына
Теги: ядерная энергетика, Минэнерго США
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