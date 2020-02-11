Контрразведка США отнесла Китай и Россию к главным угрозам

Москва и Пекин обладают современными разведывательными возможностями и «используют все инструменты национальной мощи» против Вашингтона, говорится в стратегии ведомства на 2020–2022 годы

Фото: Вадим Савицкий / Минобороны РФ / ТАСС

Национальный центр контрразведки и безопасности США представил стратегию на 2020–2022 годы. В документе приведены три пункта, которые характеризуют современную ситуацию с точки зрения ведомства.

В первом пункте говорится о растущем числе игроков, нацеленных против Соединенных Штатов. В нем говорится, что Россия и Китай «действуют по всему миру, используют все инструменты национальных сил против США и имеют широкий спектр современных разведывательных возможностей». Среди других угроз приведены Куба, Иран, КНДР, движение «Хезболла», террористические организации «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в России), транснациональные преступные и «идеологически мотивированные» организации, а также иностранные граждане, которые занимаются кражей конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности.

Эти игроки используют разведывательные возможности против Соединенных Штатов, говорится во втором пункте. В их числе — биометрические устройства, усовершенствованное оборудование для слежения и продвинутые механизмы шифрования. Согласно третьему пункту, иностранные органы разведки используют их, чтобы получить доступ к министерствам, агентствам, лабораториям, финансовому сектору, промышленным и научным учреждениям США.

В связи с этим ведомство в ближайшие три года намерено сконцентрироваться на пяти задачах: защите критически важной инфраструктуры, снижении количества угроз основным цепочкам снабжения, противодействии эксплуатации американской экономики, защите демократии США от иностранного влияния и противодействии кибер- и техническим операциям со стороны иностранной разведки.