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Минфин и Минобороны опровергли приведенные Навальным данные о дачах
В министерствах сочли публикацию Фонда Навального «псевдорасследованием», которое не имеет ничего общего с действительностью. ФБК представил данные об имуществе министра финансов Силуанова и первого замминистра обороны Цаликова
Алексей Навальный (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Министерство обороны России не увидело новость или сенсацию в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили РБК в министерстве.

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. В расследовании говорится, что они выглядят «представителями противостоящих друг другу блоков в российской власти» — «силовиков» и «либералов»​. ФБК утверждает, что Силуанову и Цаликову принадлежат участки на Рублевке. По данным фонда, в собственности Силуанова находятся 1 га земли и два дома общей стоимостью свыше 1 млрд руб., а в собственности Цаликова — схожий участок с домом, стоимость которых около 1 млрд руб. В публикации ФБК говорится, что имущество членов правительства не соотносится с их заработками, указанным в декларациям: авторы расследования приводят данные, что министр финансов за последние семь лет заработал 290 млн руб., а доход Цаликова за 10 лет составил 74 млн руб.

«Все перечисленное в псевдорасследовании имущество​ официально задекларировано Цаликовым. Более того, присутствует в декларациях последних нескольких лет, — подчеркнули в Минобороны. — Поэтому ника​кой новости, и тем более сенсации здесь нет и не может быть в принципе». В ведомстве указали, что расчеты и суммы, приведенные в публикации ФБК, «взяты с потолка и абсолютно не соответствуют реальности».

Расследование фонда прокомментировали также в Министерстве финансов.

«Участок, о котором идет речь, <...> находится в собственности А.Г. Силуанова несколько лет, он задекларирован в установленном порядке, декларации ежегодно публикуются на сайте правительства, — заявили РБК в пресс-службе ведомства. — Суммы и параметры строений, приведенные в ролике, не имеют ничего общего с действительностью».

Фотогалерея 
Самые богатые чиновники и парламентарии 2018 года. Фотогалерея

В декларации, представленной Силуановым за 2018 год, указаны:

  • три земельных участка площадью 23 тыс. кв. м, 10 тыс. кв. м и 9 тыс. кв. м — в собственности;
  • два жилых дома общей площадью 152 кв. м и 463 кв. м — в собственности;
  • два земельных участка — 35 тыс. кв. м и 13 тыс. кв. м. — в аренде.

Министр финансов не женат.

Согласно декларации о доходах Цаликова за 2017 год, у первого замминистра обороны:

  • жилой дом площадью более 326 кв. м — в собственности;
  • два земельных участка площадью более 10 тыс. кв. м и 1,5 тыс. кв. м — в собственности;
  • земельный участок площадью 22 тыс. кв. м — в пользовании.

У супруги Цаликова в общей долевой собственности находится жилой дом (около 185 кв. м), в индивидуальной собственности — еще один дом (42 кв. м) и земельный участок (673 кв. м). В пользовании у нее также есть жилой дом, площадь которого превышает 326 кв. м.

Авторы: Максим Солопов, Антон Фейнберг, Маргарита Девяткина
Теги: Минфин РФ, Антон Силуанов, Руслан Цаликов, Минобороны
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