Генштаб заявил об усилении войск двух военных округов для ответа НАТО

Россия усиливает войска Западного и Южного военных округов в качестве ответа на размещение сил НАТО у границ страны. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил начальник Генштаба Вооруженных сил, генерал армии Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.
«Наши действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО. В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО «4 по 30» мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов», — сказал глава Генштаба.
Герасимов подчеркнул, что усиление сил будет вестись за счет переброски соединений из состава других военных округов. Численность вооруженных сил в целом останется на установленном уровне.
Герасимов также назвал существенной угрозой возможность отказа от Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). «Развал этого соглашения приведет к утрате единственного контрольного механизма в сфере стратегических вооружений — инспекционной деятельности на объектах России и США», — заявил он. Это может привести к «новому витку гонки ракетных вооружений», предупредил глава Генштаба.
Герасимов подчеркнул, что предотвратить кризис в отношениях России с Западом может отказ НАТО от военных приготовлений. «Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море», — заявил Герасимов.