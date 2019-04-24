Генштаб заявил об усилении войск двух военных округов для ответа НАТО

Генштаб заявил об усилении войск двух военных округов для ответа НАТО

Россия ответит на концепцию оперативного развертывания сил НАТО в Восточной Европе усилением приграничных военных округов. Снизить напряженность может отказ альянса от военных приготовлений, подчеркнул глава Генштаба

Валерий Герасимов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Нвоости)

Россия усиливает войска Западного и Южного военных округов в качестве ответа на размещение сил НАТО у границ страны. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил начальник Генштаба Вооруженных сил, генерал армии Валерий Герасимов ​на Московской конференции по международной безопасности.

«Наши действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО. В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО «4 по 30» мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов», — сказал глава Генштаба.

Герасимов подчеркнул, что усиление сил будет вестись за счет переброски соединений из состава других военных округов. Численность вооруженных сил в целом останется на установленном уровне.

Герасимов также назвал существенной угрозой возможность отказа от Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). «Развал этого соглашения приведет к утрате единственного контрольного механизма в сфере стратегических вооружений — инспекционной деятельности на объектах России и США», — заявил он. Это может привести к «новому витку гонки ракетных вооружений», предупредил глава Генштаба.

Герасимов подчеркнул, что предотвратить кризис в отношениях России с Западом может отказ НАТО от военных приготовлений. «Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море», — заявил Герасимов.