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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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Генштаб заявил об усилении войск двух военных округов для ответа НАТО
Россия ответит на концепцию оперативного развертывания сил НАТО в Восточной Европе усилением приграничных военных округов. Снизить напряженность может отказ альянса от военных приготовлений, подчеркнул глава Генштаба
Валерий Герасимов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Нвоости)

Россия усиливает войска Западного и Южного военных округов в качестве ответа на размещение сил НАТО у границ страны. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил начальник Генштаба Вооруженных сил, генерал армии Валерий Герасимов ​на Московской конференции по международной безопасности.

«Наши действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО. В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО «4 по 30» мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов», — сказал глава Генштаба.

Герасимов подчеркнул, что усиление сил будет вестись за счет переброски соединений из состава других военных округов. Численность вооруженных сил в целом останется на установленном уровне.

Герасимов также назвал существенной угрозой возможность отказа от Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). «Развал этого соглашения приведет к утрате единственного контрольного механизма в сфере стратегических вооружений — инспекционной деятельности на объектах России и США», — заявил он. Это может привести к «новому витку гонки ракетных вооружений», предупредил глава Генштаба.

Герасимов подчеркнул, что предотвратить кризис в отношениях России с Западом может отказ НАТО от военных приготовлений. «Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море», — заявил Герасимов.

Западный военный округ включает большую часть регионов Европейской России, от Нижегородской до Калининградской области. В Южный военный округ входят регионы от Нижней Волги до Северного Кавказа, а также Крым.

Инициатива «4 по 30» была утверждена на 28-м саммите НАТО в июле 2018 года. Она подразумевает создание к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 авиаэскадрилий и подготовку 30 кораблей, которые будут готовы к развертыванию за 30 дней. Как заявляла заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер, инициатива необходима, чтобы обеспечить быстрое реагирование и мобилизацию сил альянса в случае «кризиса, активной угрозы вторжения на натовскую территорию или возникновения конфликта». Все эти силы могут быть стянуты в случае военного кризиса на территорию Польши и Прибалтийских стран.

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МИД назвал условие для размещения новых ракет в европейской части России

В середине марта МИД России сообщил, что Москва может развернуть новые ракеты в европейской части страны, если в Европе появятся ракеты наземного базирования США, которые ранее были запрещены договором РСМД. «Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД», — заявлял замглавы МИДа Александр Грушко.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Валерий Герасимов, НАТО в Европе, Генштаб
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