СМИ сообщили о жалобе Трампа главе Twitter на удаление подписчиков

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,69 -0,13 EUR Бирж. 71,50 -0,33 Brent 74,50 +0,55% USD Нал. 64,34 62,88 EUR Нал. 72,12 70,88 USD ЦБ 63,79 +0 EUR ЦБ 71,75 +0,02 EUR/USD 1,1224 -0,0032 BTC/USD Бирж. 5 599,70 +40,58 IMOEX 2 587,48 +0,11% RTSI 1 277,71 +0,17% DJIA 26 656,39 +0,55% Nasdaq 8 120,82 +1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 63,79 (0) Quote, 23 апр, 13:21
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 71,75 (+0,02) Quote, 23 апр, 13:21
Ким Чен Ын назвал приезд в Россию «первым шагом» перед будущими визитами Политика, 06:41 Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море Политика, 06:30 «Счастье»: писатель Александр Снегирев — о Москве и ее жителях РБК и AFI Development, 06:30 Губернатор Приморья опубликовал видео прибытия Ким Чен Ына в Россию Политика, 06:18 Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий Бизнес, 06:00 СМИ сообщили о жалобе Трампа главе Twitter на удаление подписчиков Политика, 05:56 Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров почти в 600 млн руб. Общество, 05:39 Минфин не передал налоговые данные Трампа в предложенный демократами срок Политика, 05:00 В Госдепе отреагировали на встречу Путина и Ким Чен Ына Политика, 04:45 Депутат сообщила об остановке поезда Ким Чен Ына на юге Приморья Политика, 04:11 Маск заявил о двойных стандартах в освещении возгорания автомобиля Tesla Технологии и медиа, 03:48 Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру» Бизнес, 03:43 Время на все: успешные женщины — о своем деле и уходе за собой Совместный проект РБК PINK, 03:20 Умер создатель клипов Киркорова и Ветлицкой Сергей Дубровский Общество, 03:01
Политика ,  
0 
СМИ сообщили о жалобе Трампа главе Twitter на удаление подписчиков
Дональд Трамп встретился с главой Twitter Джеком Дорси. По данным СМИ, президент США пожаловался, что потерял много подписчиков. В прошлом году Twitter начал удалять заблокированные аккаунты из счетчика фолловеров
Выставка, посвященная записям Трампа в Twitter (Фото: Mario Anzuoni / Twitter)

Значительная часть встречи президента США Дональда Трампа и главы Twitter Джека Дорси была посвящена обсуждению падения числа подписчиков американского лидера, пишут Reuters и The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

На встрече Трамп высказал опасения по поводу того, что Twitter «незаметно и намеренно удалил часть его подписчиков», рассказал собеседник WP. По его словам, президент США заявил, что слышал о похожей проблеме от других политиков-консерваторов.

Дорси объяснил президенту, что Twitter удаляет аккаунты за мошенничество и рассылку спама. Глава Twitter добавил, что в результате многие знаменитости, включая его самого, лишились части подписчиков, пересказывает встречу источник Reuters.

Технологии и медиа
Тим Кук поменял имя в Twitter после оговорки Трампа

Cам Трамп до встречи с Дорси написал, что в Twitter «не очень хорошо к нему относятся» из-за того, что он республиканец. Президент США добавил, что получал жалобы от людей с более чем 100 млн подписчиков, отметив, что число их фолловеров было бы еще больше, если бы «Twitter не играл в свои политические игры».

Позже президент сообщил, что провел «замечательную встречу» с Дорси в Белом доме и им удалось обсудить многие темы, касающиеся как Twitter в частности, так и соцсетей в целом. Дорси, в свою очередь, поблагодарил Трампа за уделенное время и заявил, что Twitter создан ради диалога между общества. «И мы намерены сделать его более здоровым», — написал основатель соцсети.

Как отмечает Reuters, в июле 2018-го Трамп лишился 204 тыс. или 0,4% от общего числа своих подписчиков (на тот момент их было 53,4 млн). Это произошло после того, как Twitter анонсировал удаление подозрительных аккаунтов. При этом издание USA Today сообщало, что число фолловеров президента снизилось на 400 тыс., тогда как его предшественник, Барак Обама потерял 2 млн подписчиков, а певица Кэти Перри — 3 млн. Сам Дорси говорил, что в результате «чистки» потерял 200 тыс. подписчиков.

Сейчас у Трампа 59,9 млн подписчиков в Twitter, телеканал Comedy Central посвятил твитам президента выставку. Экспозицию можно осмотреть на сайте телеканала.

Теги: Twitter, Дональд Трамп
Материалы по теме
Предвыборный ролик Трампа в Twitter удалили за музыку из фильма о Бэтмене
Политика
Основатель Twitter получил годовую зарплату в $1,4
Технологии и медиа
Twitter оштрафовали на 3 тыс. руб. по спору о переносе серверов в Россию
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter