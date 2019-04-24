СМИ сообщили о жалобе Трампа главе Twitter на удаление подписчиков

Дональд Трамп встретился с главой Twitter Джеком Дорси. По данным СМИ, президент США пожаловался, что потерял много подписчиков. В прошлом году Twitter начал удалять заблокированные аккаунты из счетчика фолловеров

Выставка, посвященная записям Трампа в Twitter (Фото: Mario Anzuoni / Twitter)

Значительная часть встречи президента США Дональда Трампа и главы Twitter Джека Дорси была посвящена обсуждению падения числа подписчиков американского лидера, пишут Reuters и The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

На встрече Трамп высказал опасения по поводу того, что Twitter «незаметно и намеренно удалил часть его подписчиков», рассказал собеседник WP. По его словам, президент США заявил, что слышал о похожей проблеме от других политиков-консерваторов.

Дорси объяснил президенту, что Twitter удаляет аккаунты за мошенничество и рассылку спама. Глава Twitter добавил, что в результате многие знаменитости, включая его самого, лишились части подписчиков, пересказывает встречу источник Reuters.

Cам Трамп до встречи с Дорси написал, что в Twitter «не очень хорошо к нему относятся» из-за того, что он республиканец. Президент США добавил, что получал жалобы от людей с более чем 100 млн подписчиков, отметив, что число их фолловеров было бы еще больше, если бы «Twitter не играл в свои политические игры».