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Политика ,  
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Жители Египта поддержали усиление президентской власти
На референдуме в Египте граждане страны поддержали увеличение президентского срока, расширение роли армии и изменение парламентской системы. Это позволяет президенту ас-Сиси сохранить свой пост до 2030 года
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Как изменится устройство власти в Египте

Референдум, который продолжался три дня, завершился в понедельник, 22 апреля. По данным Reuters, внесение поправок в Конституцию поддержали 88,83% проголосовавших. Итоговая явка составила 44,33%. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси в своем Twitter выразил благодарность гражданам страны, которые, по его словам, «поразили мир осознанием проблем, с которыми сталкивается Египет».

Поправки в конституцию, которые были вынесены на народное одобрение, парламент страны одобрил на прошлой неделе. В соответствии с поправками, срок президентских полномочий увеличится с четырех до шести лет, число депутатов нижней палаты парламента сократится с 596 до 450, будут внесены изменения, касающиеся судебной власти, и расширится роль армии. В частности, президент получит право назначать судей и генерального прокурора, который сейчас назначается Верховным судебным советом. Также будет создан Высший совет судебных органов во главе с президентом и расширена юрисдикция военных судов.

Задача армии, согласно первому параграфу статьи 200, будет заключаться не только в обеспечении безопасности страны и ее территории, но и в защите Конституции, демократии, основ государства и его цивилизационной основы. После изменения Конституции в Египте появится должность вице-президента (была отменена Конституцией 2012 года) и восстановлена верхняя палата парламента — Сенат (он был упразднен после очередного пересмотра основного закона в 2014 году).

Хотя конституция по-прежнему будет ограничивать срок пребывания на посту президента двумя сроками подряд, в особой поправке к статье 241 указывается, что «срок действующего президента заканчивается через шесть лет после его избрания в 2018 году, и ему разрешается переизбираться на следующий срок в шесть лет». Это означает, что у действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси будет возможность остаться на посту президента до 2030 года, хотя нынешний срок ас-Саси — второй. Срок президентских полномочий был ограничен до четырех лет Конституцией 2012 года, до этого он составлял шесть лет.

Политика
Парламент Египта одобрил увеличение президентского срока ас-Сиси

«Президент Египта ас-Сиси пользуется достаточной популярностью», — комментирует старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований востоковедения РАН Борис Долгов. Под его руководством в Египте восстановилась гражданская власть, был отправлен в отставку президент-ставленник «Братьев-мусульман», идет реализация крупных проектов — обновление Суэцкого канала, строительство новой столицы Египта, борьба с террористическими группировками, связанными с радикальным течением «Братьев Мусульман», рассказывает эксперт. По мнению Долгова, нынешнее руководство Египта пользуется достаточной поддержкой, а референдум — продолжение политики, которую проводит ас-Сиси, поэтому на референдуме его полномочия будут расширен.

Как ас-Сиси пришел к власти​

Фельдмаршал Абдель-Фаттах ас-Сиси победил на президентских выборах в мае 2014 года. За год до этого он был ключевым участником свержения президента Мухаммад Мурси. Последний победил в 2012 году на первых выборах после свержения Хосни Мубарака, занимавшего пост президента 30 лет до 2011 года. Ас-Сиси во время свержения Мурси занимал пост министра обороны. Сейчас Мурси отбывает пожизненный срок.

Еще до выборов 2014 года эксперты стали называть сложившийся при ас-Сиси режим власти «мубаракизмом без Мубарака». В 2018 году глава государства был переизбран на пост президента с 97% голосов. При этом большинство конкурентов не были допущены к выборам.

Поправки против нестабильности

Инициатива внесения поправок в Конституцию возникла феврале этого года у группы депутатов пропрезидентского блока «В поддержку Египта», располагающего 351 депутатским мандатом. Один из инициаторов, депутат парламента Мухаммед Абу Хамед отметил, что ас-Сиси «принял важные политические и экономические реформы ему необходимо позволить продолжать преобразования в условиях нестабильности в соседних Ливии и Судане». Работа над поправками велась законодательной комиссией парламента. 18 апреля 531 из 596 членов парламента проголосовали за внесение поправок.

Коалиция оппозиционных партий призвала сограждан отвергнуть предложенные конституционные поправки. «Гражданское демократическое движение», имеющее семь мест в парламенте, назвало поправки «атакой на демократию» и призвало население нарушить «барьер тишины», и проголосовать против конституционных изменений. Оппозиция в ходе референдума сообщала о запрете размещения баннеров с призывом непринятия поправок, поэтому единственным средством выражения недовольства стал интернет. Противники поправок организовали группу «Батиль» (с арабского — ложь) и создали сайт голосования «за» и «против» поправок. Позднее сайт был заблокирован. По данным организации NetBlocks, власти Египта частично или полностью заблокировали 34 тыс. сайтов, созданных с целью предотвратить принятие поправок.

Лидер оппозиции и экс-глава Конституционной партии Халед Дауд заявил, что Египет не извлек урок из революции 2011 года и событий в Алжире и Судане. В Алжире и Судане ситуация другая, считает Долгов. В Алжире президент Абдельазиз Бутефлика ухшел в отставку в апреле под давлением большей части населения, президент был болен и находился в реанимации, когда выдвигался на пятый срок мандат, рассказывает эксперт. Что касается Судана, там, как считает Долгов, можно говорить о борьбе внутри армии, ухудшении социально-экономической ситуации и внешнем факторе: перед смещением Омара аль-Башира в апреле страны Запада и США заявляли о необходимости смены власти. «В Египте же армия поддерживает президента, в ней нет какого-либо раскола и то, что ас-Сиси пытается улучшить экономическую ситуацию и реализует большие проекты обеспечивает поддержку действующему президенту», — заключает эксперт.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Египет, Референдум, президентские полномочия, Абдель Фаттах ас-Сиси ..., Хосни Мубарак
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