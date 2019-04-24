Жители Египта поддержали усиление президентской власти

На референдуме в Египте граждане страны поддержали увеличение президентского срока, расширение роли армии и изменение парламентской системы. Это позволяет президенту ас-Сиси сохранить свой пост до 2030 года

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Как изменится устройство власти в Египте

Референдум, который продолжался три дня, завершился в понедельник, 22 апреля. По данным Reuters, внесение поправок в Конституцию поддержали 88,83% проголосовавших. Итоговая явка составила 44,33%. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси в своем Twitter выразил благодарность гражданам страны, которые, по его словам, «поразили мир осознанием проблем, с которыми сталкивается Египет».

Поправки в конституцию, которые были вынесены на народное одобрение, парламент страны одобрил на прошлой неделе. В соответствии с поправками, срок президентских полномочий увеличится с четырех до шести лет, число депутатов нижней палаты парламента сократится с 596 до 450, будут внесены изменения, касающиеся судебной власти, и расширится роль армии. В частности, президент получит право назначать судей и генерального прокурора, который сейчас назначается Верховным судебным советом. Также будет создан Высший совет судебных органов во главе с президентом и расширена юрисдикция военных судов.

Задача армии, согласно первому параграфу статьи 200, будет заключаться не только в обеспечении безопасности страны и ее территории, но и в защите Конституции, демократии, основ государства и его цивилизационной основы. После изменения Конституции в Египте появится должность вице-президента (была отменена Конституцией 2012 года) и восстановлена верхняя палата парламента — Сенат (он был упразднен после очередного пересмотра основного закона в 2014 году).

Хотя конституция по-прежнему будет ограничивать срок пребывания на посту президента двумя сроками подряд, в особой поправке к статье 241 указывается, что «срок действующего президента заканчивается через шесть лет после его избрания в 2018 году, и ему разрешается переизбираться на следующий срок в шесть лет». Это означает, что у действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси будет возможность остаться на посту президента до 2030 года, хотя нынешний срок ас-Саси — второй. Срок президентских полномочий был ограничен до четырех лет Конституцией 2012 года, до этого он составлял шесть лет.