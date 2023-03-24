Владимир Лисин вышел из бюро правления РСПП
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин вышел из бюро правления РСПП, соответствующее решение было единогласно принято на съезде союза, рассказал РБК источник, знакомый с решением правления РСПП. Источник, близкий к одному из членов правления РСПП, также знает о выходе Лисина из бюро правления.
По словам источников РБК, решение о прекращении полномочий Лисина в качестве члена бюро правления было принято на основании его личного заявления. Обращение Лисина в конце января с заявлением о прекращении полномочий члена бюро РСПП подтвердил знакомый бизнесмена. Вместо Лисина в бюро правления РСПП избран гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, сообщил один из источников РБК.
Источник в РСПП сказал, что Лисин сохранил пост председателя налогового комитета. В пресс-службе РСПП отказались от комментариев.
Forbes оценивает состояние Лисина в $18,4 млрд, в 2022 году он возглавил рейтинг богатейших бизнесменов. Лисин не попал под европейские санкции, как писал EU Observer, это связано с позицией Бельгии.
В число связанных с Лисиным активов входят Новолипецкий металлургический комбинат, Стойленский ГОК, «Алтай Кокс», «ВИЗ-Сталь», предприятия в Бельгии, Франции и США.
Когогин возглавляет КамАЗ с 2002 года, входит в совет директоров АвтоВАЗа. В 2022 году он попал под санкции Великобритании, США, Канады и Японии.
Съезд РСПП с участием президента Владимира Путина состоялся 16 марта. До этого глава государства встречался с бизнесом 24 февраля 2022 года, когда началась военная спецоперация на Украине.