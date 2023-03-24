Основной владелец НЛМК ранее обратился с заявлением о сложении полномочий, рассказали источники РБК. Новым членом бюро правления избран гендиректор КамАЗа Сергей Когогин

Владимир Лисин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин вышел из бюро правления РСПП, соответствующее решение было единогласно принято на съезде союза, рассказал РБК источник, знакомый с решением правления РСПП. Источник, близкий к одному из членов правления РСПП, также знает о выходе Лисина из бюро правления.

По словам источников РБК, решение о прекращении полномочий Лисина в качестве члена бюро правления было принято на основании его личного заявления. Обращение Лисина в конце января с заявлением о прекращении полномочий члена бюро РСПП подтвердил знакомый бизнесмена. Вместо Лисина в бюро правления РСПП избран гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, сообщил один из источников РБК.

Источник в РСПП сказал, что Лисин сохранил пост председателя налогового комитета. В пресс-службе РСПП отказались от комментариев.

Forbes оценивает состояние Лисина в $18,4 млрд, в 2022 году он возглавил рейтинг богатейших бизнесменов. Лисин не попал под европейские санкции, как писал EU Observer, это связано с позицией Бельгии.

В число связанных с Лисиным активов входят Новолипецкий металлургический комбинат, Стойленский ГОК, «Алтай Кокс», «ВИЗ-Сталь», предприятия в Бельгии, Франции и США.

Когогин возглавляет КамАЗ с 2002 года, входит в совет директоров АвтоВАЗа. В 2022 году он попал под санкции Великобритании, США, Канады и Японии.

Съезд РСПП с участием президента Владимира Путина состоялся 16 марта. До этого глава государства встречался с бизнесом 24 февраля 2022 года, когда началась военная спецоперация на Украине.