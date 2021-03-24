Экзитполы предсказали победу партии Нетаньяху на выборах в Израиле

Экзитполы показали победу партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху на парламентских выборах в Израиле. Согласно им, вместе с союзниками она может получить большинство в парламенте

Биньямин Нетаньяху и его жена Сара на избирательном участке в Иерусалиме (Фото: Ronen Zvulun / Pool via AP)

Правоцентристская партия «Ликуд», возглавляемая премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, вместе с союзными партиями побеждает на парламентских выборах, сообщила газета The The Jerusalem Post со ссылкой на данные экзитполов.

Согласно им, сторонники Нетаньяху получат большинство — 61 из 120-мест — в парламенте. Если эта информация подтвердится, Нетаньяху получит возможность сформировать правительство в седьмой раз за свою тридцатилетнюю политическую карьеру, пишет издание.

По данным экзитполов, «Ликуд» («Консолидация») получит 31 или более мест. Ультрарелигиозная партия «ШАС» выиграла девять мандатов, партия «Ямина» получит восемь мест, Религиозная сионистская партия — семь. Партия бывшего журналиста Яира Лапида «Еш Атид» («Есть будущее») набрала от 16 до 18 мандатов, следует из результатов опросов.

Накануне, 23 марта, в Израиле прошли четвертые за последние два года парламентские выборы.