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Политика ,  
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Кремль сократит число сопровождающих Путина в поездках журналистов

Кремль резко сократит число журналистов президентского пула, которых будут приглашать в поездки с Владимиром Путиным. Это меры предосторожности из-за коронавируса, сказал РБК Дмитрий Песков
Владимир Путин и журналисты (Фото: Global Look Press)

Кремль максимально сократил число журналистов президентского пула, приглашенных в поездку с Владимиром Путиным в Санкт-Петербург 25–26 марта. Туда не позвали тех, кто традиционно летает так называемым передовым бортом, — сотрудников информагентств и печатных СМИ, рассказали РБК три собеседника, знакомых с подготовкой поездки.

Журналисты передового борта, как правило, вылетают в поездки в тот же день, что и президент, но раньше него, а возвращаются в тот же день, но позже. Этим же бортом летают личные фотограф и оператор главы государства и часто пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. На передовом самолете также могут летать чиновники правительства, приглашенные в поездки с президентом.

Освещать мероприятия с участием Путина на месте в Санкт-Петербурге будут только сотрудники федеральных телеканалов. Они не летают передовым самолетом, выезжая на места заранее своим ходом.

Но со всех мероприятий президента в Санкт-Петербурге будет организована прямая трансляция, уточнил один из собеседников РБК.

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Дмитрий Песков на вопрос РБК, связано ли такое сокращение числа приглашенных в поездку журналистов с ситуацией вокруг коронавируса, ответил: «Пока принимаем меры предосторожности». На уточняющий вопрос, будут ли действовать такие меры в других поездках главы государства, Песков сказал: «Пока да». Но на освещении мероприятий это никак не скажется, поскольку будут их трансляции, уточнил пресс-секретарь Путина. Что касается возможности сокращения числа журналистов, приглашаемых на мероприятия главы государства в Москве, то Кремль будет действовать «по ситуации», уточнил Песков.

В Санкт-Петербурге у Владимира Путина запланированы несколько мероприятий: заседание президентского совета по культуре и искусству, вручение премий молодым деятелям культуры и встреча с общественностью на одном из фармацевтических предприятий.

На прошлой неделе, когда глава государства летал в Крым, участников поездки, включая журналистов, попросили накануне сдать тест на коронавирус в поликлинике управделами президента, сообщало издание «Проект».

Автор: Наталья Галимова
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков
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