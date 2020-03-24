Кремль сократит число сопровождающих Путина в поездках журналистов

Кремль резко сократит число журналистов президентского пула, которых будут приглашать в поездки с Владимиром Путиным. Это меры предосторожности из-за коронавируса, сказал РБК Дмитрий Песков

Владимир Путин и журналисты (Фото: Global Look Press)

Кремль максимально сократил число журналистов президентского пула, приглашенных в поездку с Владимиром Путиным в Санкт-Петербург 25–26 марта. Туда не позвали тех, кто традиционно летает так называемым передовым бортом, — сотрудников информагентств и печатных СМИ, рассказали РБК три собеседника, знакомых с подготовкой поездки.

Журналисты передового борта, как правило, вылетают в поездки в тот же день, что и президент, но раньше него, а возвращаются в тот же день, но позже. Этим же бортом летают личные фотограф и оператор главы государства и часто пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. На передовом самолете также могут летать чиновники правительства, приглашенные в поездки с президентом.

Освещать мероприятия с участием Путина на месте в Санкт-Петербурге будут только сотрудники федеральных телеканалов. Они не летают передовым самолетом, выезжая на места заранее своим ходом.

Но со всех мероприятий президента в Санкт-Петербурге будет организована прямая трансляция, уточнил один из собеседников РБК.