Неизвестный напал на министра иностранных дел Финляндии

Мужчина, на одежде которого была символика националистической организации «Солдаты Одина», атаковал главу МИД Финляндии Тимо Сойни. Полицейским удалось задержать нападавшего

Задержанный полицией нападавший (Фото: Lehtikuva / Heikki )

В Финляндии, в городе Вантаа, неизвестный совершил попытку нападения на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Инцидент произошел на традиционной ярмарке, где министр проводил встречу с избирателями. Неизвестный подошел к министру и, по словам политика, попытался его избить. Нападавшего остановили полицейские, повалившие его на землю. Фотографию с задержанным опубликовало в Twitter агентство STT.

Helsingin Sanomat и STT отмечают, что на одежде мужчины видна символика националистической организации «Солдаты Одина». Эта организация позиционирует себя как антииммигрантская, один из основных видов ее деятельности — организация патрулей, отслеживающих мигрантов. Группировка имеет тесные связи с неонацистской партией «Северное движение сопротивления», действующей в Скандинавии. В сентябре 2018 года финский суд постановил запретить эту партию за расовую дискриминацию и разжигание ненависти, однако участники СДС подали апелляцию на это решение. Дело остается на рассмотрении суда.

По данным Helsingin Sanomat, Тимо Сойни в результате нападения не пострадал благодаря оперативным действиям полицейских. Министр продолжил общение с местными фермерами.