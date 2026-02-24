Сестре Ким Чен Ына вслед за его дочерью дали новую должность

Ким Ё Чжон стала директором одного из отделов ЦК ТПК, какого именно — неизвестно. Ранее она была заместителем директора Отдела пропаганды и агитации

Ким Ё Чжон (Фото: Jorge Silva / Reuters)

Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, стала директором одного из отделов Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно опубликованному ЦТАК перечню назначений, по итогам первого пленарного заседания ЦК партии IX созыва Ким Ё Чжон названа одной из 17 заведующих отделами нового состава ЦК партии.

Как отмечает Bloomberg, для Ким Ё Чжон, которая ранее была заместителем директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи, это стало продвижением по службе.

Также она является кандидатом в члены Политбюро ЦК ТПК.

Ким Ё Чжон — одна из немногих членов семьи северокорейского лидера, которая сохраняет видное положение в государственной политике и часто упоминается в СМИ, пишет Bloomberg. Как правило, братьям и сестрам Ким Чен Ына не уделяют значительного внимания в прессе, поясняет издание.

В ночь на 23 февраля Съезд ТПК в Пхеньяне переизбрал Ким Чен Ына на должность генерального секретаря в партии. В ее руководящих органах также произошли кадровые изменения. В IX съезде участвовали 5 тыс. представителей правящей партии, уточняет Bloomberg. Мероприятие проходит раз в пять лет.

Видные государственные должности в КНДР занимают и другие члены семьи Ким Чен Ына. В частности, как сообщила южнокорейская The Chosun Daily, 13-летняя Ким Чжу Э, дочь северокорейского лидера, которую тот активно берет с собой на ядерные объекты, стала куратором направления, связанного с ракетной программой страны. Опрошенные эксперты сказали, что, хотя официально эту должность занимает генерал Чан Чан Ха, дочь Ким Чен Ына получает доклады от генералов и отдает распоряжения.

Ким Чен Ын возглавляет государство с 2011 года. На посту лидера страны он сменил отца Ким Чен Ира — тот фактически возглавлял государство в течение 17 лет, с 1994 года. Ким Чен Ир также унаследовал свой пост после смерти отца, Ким Ир Сена — основателя КНДР.