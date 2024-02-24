Данилов не увидел ценности подписи США под Будапештским меморандумом
Подпись президента США Билла Клинтона под Будапештским меморандумом о гарантиях безопасности в связи с передачей Украиной ядерного оружия России ничего не стоила, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью The Times.
После распада СССР на территории Украины было размещено около 1900 ядерных боеголовок, что стало третьим по величине арсеналом в мире. В рамках усилий по нераспространению ядерного оружия Киев в 1994 году согласился передать его России в обмен на гарантии безопасности со стороны Москвы, Лондона и Вашингтона. Это соглашение получило название «Будапештский меморандум». Помимо Клинтона документ подписали президент России Борис Ельцин, его украинский коллега Леонид Кучма, а также премьер Великобритании Джон Мейджор.
«Оказалось, что подпись президента США ничего не стоила», — сказал Данилов. По его словам, поражение Украины в конфликте с Россией докажет неядерным странам, что подобные соглашения бессмысленны, и единственным способом защитить себя от соседей с ядерным оружием — обзавестись собственным.
«Учитывая растущее число стран, обладающих ядерными арсеналами, их практическое применение в конфликте [было бы] лишь вопросом времени. Нарушение табу на применение ядерного оружия создало бы новую реальность», — сказал секретарь СНБО.
После присоединения Крыма к России по итогам референдума занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко предлагал привлечь к переговорному процессу страны — участницы Будапештского меморандума.
За несколько дней до начала российской военной операции — 19 февраля 2022 года — нынешний глава государства Владимир Зеленский выступил с аналогичной инициативой, пообещав организовать саммит сторон-подписантов и признать недействительным этот документ в случае, если мероприятие не состоится.
называл стратегической угрозой появление даже тактического ядерного оружия на Украине. Возможность приобретения Киевом ядерного оружия стала одной из причин начала военной операции, объяснял он позднее. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Украина обладает большим потенциалом для этого, чем Иран и КНДР. Данилов в ответ на заявления российской стороны отмечал, что Зеленский не говорил о намерении Киева разрабатывать ядерное оружие.
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