Данилов не увидел ценности подписи США под Будапештским меморандумом

Данилов: подпись Клинтона под Будапештским меморандумом ничего не стоила

Подпись президента США под Будапештским меморандумом ничего не стоит, заявили в СНБО Украины. Документ подразумевал передачу Киевом ядерного оружия России в обмен на гарантии безопасности со стороны Москвы, Вашингтона и Лондона

Билл Клинтон, Борис Ельцин и Леонид Кравчук во время подписания совместных документов (Фото: Александр Сенцов и Александр Чумичев / ТАСС)

Подпись президента США Билла Клинтона под Будапештским меморандумом о гарантиях безопасности в связи с передачей Украиной ядерного оружия России ничего не стоила, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью The Times.

После распада СССР на территории Украины было размещено около 1900 ядерных боеголовок, что стало третьим по величине арсеналом в мире. В рамках усилий по нераспространению ядерного оружия Киев в 1994 году согласился передать его России в обмен на гарантии безопасности со стороны Москвы, Лондона и Вашингтона. Это соглашение получило название «Будапештский меморандум». Помимо Клинтона документ подписали президент России Борис Ельцин, его украинский коллега Леонид Кучма, а также премьер Великобритании Джон Мейджор.

«Оказалось, что подпись президента США ничего не стоила», — сказал Данилов. По его словам, поражение Украины в конфликте с Россией докажет неядерным странам, что подобные соглашения бессмысленны, и единственным способом защитить себя от соседей с ядерным оружием — обзавестись собственным.

«Учитывая растущее число стран, обладающих ядерными арсеналами, их практическое применение в конфликте [было бы] лишь вопросом времени. Нарушение табу на применение ядерного оружия создало бы новую реальность», — сказал секретарь СНБО.

После присоединения Крыма к России по итогам референдума занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко предлагал привлечь к переговорному процессу страны — участницы Будапештского меморандума.

За несколько дней до начала российской военной операции — 19 февраля 2022 года — нынешний глава государства Владимир Зеленский выступил с аналогичной инициативой, пообещав организовать саммит сторон-подписантов и признать недействительным этот документ в случае, если мероприятие не состоится.