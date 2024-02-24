Инспектор Пентагона сообщил о 50 делах из-за нарушений при поставках для Украины

В Пентагоне сообщили о 50 делах из-за нарушений при поставках для Украины

При закупках для Украины выявлены случаи мошенничества, подмены продукции и воровства, но в целом Пентагон хорошо справился с задачей поставок ВСУ, считает генинспектор. Россия выступает против поддержки Украины странами Запада

Роберт Сторч (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Прокуроры расследуют более 50 уголовных дел, связанных с отправляемой Украине помощью, пока обвинений предъявлено не было, сообщил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч на брифинге, передает Bloomberg.

Среди нарушений — «мошенничество при закупках, подмена продукции, кража, мошенничество или коррупция, а также нецелевое использование средств», некоторые расследования ведутся против подрядчиков, уточнил Сторч. Кроме того, некоторые декларации грузов, отправленных через Польшу, не были составлены должным образом. Он предупредил, что стоит ждать новых дел, заведенных по статьям о злоупотреблении, «учитывая количество и скорость» отправок вооружений Украине.

Несмотря на обнаруженные проблемы, Пентагон до сих пор «хорошо реагировал» на потребности Украины в военной помощи, проявляя гибкость в вопросах подготовки к отправке грузов, подчеркнул Сторч.

В числе прочих проверок Пентагон пытается выяснить, достигли ли США баланса между обеспечением снарядами собственных потребностей и поставками.

В начале недели инспектор выступил с более критическим докладом относительно действий Пентагона. Согласно его выводам, ведомство не смогло принять достаточные меры для обслуживания украинскими военными танков Abrams M1. «Хотя Министерство обороны в настоящее время работает над разработкой такого плана, отсутствие дальновидности в этом вопросе вызывает беспокойство и должно быть незамедлительно исправлено», — указал Сторч.

Как указывал Bloomberg, необходимость поддерживать уже имеющееся вооружение приобрело дополнительную значимость на фоне того, что конгресс США до сих пор не согласовал финансирования для продолжения поставок.

Российские власти требуют прекратить снабжать украинскую армию из-за рубежа и настаивают, что этот процесс не помешает Москве добиться своих целей.