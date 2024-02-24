 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Пентагоне сообщили о 50 делах из-за нарушений при поставках для Украины

Инспектор Пентагона сообщил о 50 делах из-за нарушений при поставках для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
При закупках для Украины выявлены случаи мошенничества, подмены продукции и воровства, но в целом Пентагон хорошо справился с задачей поставок ВСУ, считает генинспектор. Россия выступает против поддержки Украины странами Запада
Роберт Сторч
Роберт Сторч (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Прокуроры расследуют более 50 уголовных дел, связанных с отправляемой Украине помощью, пока обвинений предъявлено не было, сообщил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч на брифинге, передает Bloomberg.

Среди нарушений — «мошенничество при закупках, подмена продукции, кража, мошенничество или коррупция, а также нецелевое использование средств», некоторые расследования ведутся против подрядчиков, уточнил Сторч. Кроме того, некоторые декларации грузов, отправленных через Польшу, не были составлены должным образом. Он предупредил, что стоит ждать новых дел, заведенных по статьям о злоупотреблении, «учитывая количество и скорость» отправок вооружений Украине.

Несмотря на обнаруженные проблемы, Пентагон до сих пор «хорошо реагировал» на потребности Украины в военной помощи, проявляя гибкость в вопросах подготовки к отправке грузов, подчеркнул Сторч.

В числе прочих проверок Пентагон пытается выяснить, достигли ли США баланса между обеспечением снарядами собственных потребностей и поставками.

Производители оружия в США столкнулись с бумом заказов от Пентагона и ЕС
Бизнес
Фото:Joe Raedle / Getty Images

В начале недели инспектор выступил с более критическим докладом относительно действий Пентагона. Согласно его выводам, ведомство не смогло принять достаточные меры для обслуживания украинскими военными танков Abrams M1. «Хотя Министерство обороны в настоящее время работает над разработкой такого плана, отсутствие дальновидности в этом вопросе вызывает беспокойство и должно быть незамедлительно исправлено», — указал Сторч.

Как указывал Bloomberg, необходимость поддерживать уже имеющееся вооружение приобрело дополнительную значимость на фоне того, что конгресс США до сих пор не согласовал финансирования для продолжения поставок.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Российские власти требуют прекратить снабжать украинскую армию из-за рубежа и настаивают, что этот процесс не помешает Москве добиться своих целей.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Пентагон США США Украина уголовное дело
Материалы по теме
Пентагон предупредил об угрозе дефицита запчастей у ВСУ
Политика
Bloomberg сообщил о расколе в Европе из-за поддержки Украины
Политика
WSJ узнала о перспективах соглашения по Украине до выборов в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Умер бывший пилот «Формулы-1» Вилсон Фиттипальди Спорт, 13:24
Недвижимость и пассивный доход: что такое сервисные апартаменты РБК и ПИК, 13:10
В Литве вандалы осквернили два захоронения времен Второй мировой Политика, 13:06
В Пентагоне сообщили о 50 делах из-за нарушений при поставках для Украины Политика, 13:00
Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Верховного суда Общество, 12:56
Вембаньяма побил рекорд Кириленко в НБА Спорт, 12:49
Глава ДНР Пушилин приехал в Авдеевку Политика, 12:23
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Медведев призвал «мстить везде, где только можно» за санкции Политика, 12:16
Российский боксер проведет бой за титул чемпиона WBA Спорт, 12:09
Умер глава Верховного суда России Политика, 12:06
Французские фермеры ворвались в павильон выставки, куда приехал Макрон Политика, 12:02
«Локомотив» разгромил клуб из Туркменистана на сборах в ОАЭ Спорт, 11:48
В Курской области несколько сел остались без света после обстрела Политика, 11:35
МИД сообщил об отсутствии планов выходить из Договора о космосе Политика, 11:28