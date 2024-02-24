В Пентагоне сообщили о 50 делах из-за нарушений при поставках для Украины
Прокуроры расследуют более 50 уголовных дел, связанных с отправляемой Украине помощью, пока обвинений предъявлено не было, сообщил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч на брифинге, передает Bloomberg.
Среди нарушений — «мошенничество при закупках, подмена продукции, кража, мошенничество или коррупция, а также нецелевое использование средств», некоторые расследования ведутся против подрядчиков, уточнил Сторч. Кроме того, некоторые декларации грузов, отправленных через Польшу, не были составлены должным образом. Он предупредил, что стоит ждать новых дел, заведенных по статьям о злоупотреблении, «учитывая количество и скорость» отправок вооружений Украине.
Несмотря на обнаруженные проблемы, Пентагон до сих пор «хорошо реагировал» на потребности Украины в военной помощи, проявляя гибкость в вопросах подготовки к отправке грузов, подчеркнул Сторч.
В числе прочих проверок Пентагон пытается выяснить, достигли ли США баланса между обеспечением снарядами собственных потребностей и поставками.
В начале недели инспектор выступил с более критическим докладом относительно действий Пентагона. Согласно его выводам, ведомство не смогло принять достаточные меры для обслуживания украинскими военными танков Abrams M1. «Хотя Министерство обороны в настоящее время работает над разработкой такого плана, отсутствие дальновидности в этом вопросе вызывает беспокойство и должно быть незамедлительно исправлено», — указал Сторч.
Как указывал Bloomberg, необходимость поддерживать уже имеющееся вооружение приобрело дополнительную значимость на фоне того, что конгресс США до сих пор не согласовал финансирования для продолжения поставок.
Российские власти требуют прекратить снабжать украинскую армию из-за рубежа и настаивают, что этот процесс не помешает Москве добиться своих целей.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний