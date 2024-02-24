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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о перехвате двух дронов на фоне пожара в цеху НЛМК

Липецкий губернатор Артамонов: ночью в пяти регионах военные перехватили дроны
Сюжет
Военная операция на Украине
На комбинате крупнейшего в России производителя стали произошел пожар, губернатор сообщил, что причиной может быть падение летательного аппарата. Он рассказал о перехвате двух дронов в регионе
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В Липецкой области около полуночи был объявлен сигнал авиационной опасности, были перехвачены два беспилотника, никто не погиб. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.

«Так же БПЛА были перехвачены в Курской, Белгородской, Брянской и Тульской областях», — добавил он.

Этой ночью на одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошел пожар, пожар возник «падения летательного аппарата», сообщил губернатор. Он отметил, что информация пока не подтверждена спецслужбами. «Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — заверил Артамонов.

Он добавил, что понимает волнения из-за опубликованных в соцсетях видео и сообщений. Артамонов призвал местных жителей не поддаваться панике, доверять только официальной информации, по его словам, «спецслужбы проверяют информацию о беспилотниках, как и первоисточник видео».

В компании оценили площадь возгорания в 2 кв. м и сообщили, что причины «хлопка» и возгорания уточняется.

Новолипецкий металлургический комбинат — крупнейший российский производитель стали, это главная производственная площадка НЛМК. К концу 2021 году его мощности достигали 14,2 млн т. Выручка ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» за девять месяцев 2023 года составила 524,78 млрд руб., а чистая прибыль — 182,13 млрд руб.

Минобороны уточняло, что все дроны относились к самолетному типу. Над Курской и Тульской областями расчеты ПВО уничтожили по одному беспилотнику, над Брянской и Белгородской — по одному, над Липецкой — два.

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Губернатор сообщил о перехвате двух дронов на фоне пожара в цеху НЛМК
Губернатор сообщил о перехвате двух дронов на фоне пожара в цеху НЛМК

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Липецкая область Белгородская область Тульская область Брянская область Курская область дроны беспилотники
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