Совбез ООН по предложению России и Украины объявил минуту молчания

Глава МИД Украины Кулеба предложил почтить память «жертв агрессии» минутой молчания, после чего постпред России Небензя попросил встать в память «всех жертв конфликта» с 2014 года

Дмитрий Кулеба (справа на переднем плане) (Фото: David Dee Delgado / Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Совета Безопасности ООН предложил почтить память «жертв агрессии» минутой молчания, после чего все члены Совбеза, в том числе и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, поднялись со своих мест. Прямая трансляция заседания ведется на YouTube ООН.

После этого Небензя попросил вставить ремарку, председатель Совбеза ООН Ян Борг, также представляющий Мальту, согласился. «Господин председатель СБ ООН, мы встаем в память всех жертв конфликта, начиная с 2014 года. Всех погибших. Любая жизнь бесценна. Поэтому мы встаем в память о всех этих людях», — сказал Небензя и вновь поднялся с места. Все присутствующие на заседании вновь встали и почтили память погибших молчанием.

Перед заседанием Небензя упрекнул председателя Совбеза в нарушении правил за решение предоставить Украине слово перед тем, как выступили другие члены СБ.

«Мы не имеем ничего против его выступления, но в совете существуют правила, которые были установлены задолго до того, как Мальта стала членом Совета Безопасности. <...> Как только вы ударите молотком, формализовав ваше решение, будет создан вопиющий прецедент, когда представителю Украины в Совете даются привилегии, в которых отказывается представителям других регионов», — заявил Небензя.

Представитель Мальты ответил, что принял к сведению слова постпреда России, однако счел целесообразным дать слово министру иностранных дел Украины, после чего Кулеба выступил, сказав, что чем «быстрее и больше вооружений мы получим — тем быстрее удастся «потушить пожар». По его словам, страны, посылающие России оружие, «совершают преступление».