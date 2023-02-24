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Посольство сочло фейком статью о ликвидации в Австралии «сети шпионов»

Посольство сочло фейком статью о ликвидации в Австралии «сети шпионов» из России
Газета The Sydney Morning Herald сообщила, что служба безопасности и разведки ликвидировала «сеть российских шпионов», в которую входили в том числе дипломатические работники. Посольство назвало статью ложной
Вид на здание посольства РФ в Австралии
Вид на здание посольства РФ в Австралии (Фото: МИД РФ)

Статья в газете The Sydney Morning Herald о ликвидации «сети российских шпионов» в Австралии — фейк, говорится в публикации посольства России в телеграм-канале.

«Ни для кого не секрет, что спецслужбы идут на многое, чтобы показать себя в лучшем виде. Ничто не служит этой цели лучше, чем хорошая история о том, как была успешно ликвидирована предполагаемая «российская шпионская сеть», — заявили в диппредставительстве.

24 февраля The Sydney Morning Herald со ссылкой на источники сообщила, что австралийская служба безопасности и разведки (ASIO) ликвидировала «сеть российских шпионов», которые более 18 месяцев выдавали себя за дипломатов. Австралийская разведка несколько месяцев выслеживала российских агентов, среди которых были предполагаемые сотрудники посольства и консульства и оперативники под чужими именами.

Сеть, по данным издания, была развернута в том числе в российском посольстве в Канберре, когда у власти находилось правительство Скотта Моррисона. Ее задачей была вербовка австралийцев, имеющих доступ к секретной информации. По крайней мере несколько дипломатических сотрудников были в этом замешаны, рассказали собеседники.

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Теги
Елена Чернышова
Австралия шпионы Россия
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