Путин не будет выступать с обращением 24 февраля

Ровно год назад Путин в обращении заявил о начале проведения спецоперации на Украине. В нем он говорил о необходимости защиты России и Донбасса и обещал не оккупировать украинские территории

Фото: Официальный сайт президента России kremlin.ru

В день начала спецоперации на Украине российский президент Владимир Путин не планирует выступать с обращением к гражданам. На соответствующий вопрос агентства «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил отрицательно.

Год назад Путин утром 24 февраля в получасовом обращении объявил о своем решении провести специальную военную операцию с целью защиты людей в Донбассе, «демилитаризации и денацификации Украины». За несколько дней до этого глава государства признал независимость ДНР и ЛНР.

По словам президента, решение о спецоперации было связано «с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа». Путин отмечал, что речь идет об угрозах со стороны Запада, в частности, расширении НАТО на восток.

В обращении Путин подчеркивал, что в планы России «не входит оккупация украинских территорий». При этом, по указал глава государства, все народы Украины должны иметь возможность воспользоваться правом на самоопределение, как это сделали жители Крыма в 2014 году.

С еще одним обращением Путин выступил 21 сентября — перед референдумами о присоединении к России, которые прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В нем глава государства объявил о начале частичной мобилизации в стране. Он также пообещал поддержать решение перечисленных регионов по итогам голосования, в результате две республики и две области стали частью России.

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