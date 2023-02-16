Власти запланировали акции в регионах к годовщине военной операции

Кремль разослал в регионы рекомендации по проведению всероссийской акции «Нашим героям». Она приурочена к Дню защитника Отечества и годовщине начала военной операции и пройдет 20-24 февраля. За организацию отвечает Росмолодежь

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Администрация президента направила в регионы рекомендации по проведению всероссийской акции «Нашим героям», которая пройдет по всей стране с 20 по 24 февраля. Акция приурочена к Дню защитника Отечества и годовщине специальной военной операции на Украине (24 февраля). В рамках акции региональным властям предлагается провести различные мероприятия с охватом как можно большего числа жителей, рассказали РБК источники в трех российских регионах.

За проведение и организацию всероссийской акции отвечает Росмолодежь совместно с «Роспатриотцентром», «Волонтерами Победы», Российским движением детей и молодежи «Движение первых», «Ассоциацией волонтерских центров» и т.д., уточнили два собеседника РБК. Мероприятий, рекомендованных регионам к проведению, более десятка.

В пресс-службе Росмолодежи в ответ на запрос РБК сообщили следующее: «К нам поступает много предложений от молодежных общественных организаций в части проведения мероприятий в регионах, приуроченных к Дню защитника Отечества. Разумеется, мы вместе с региональными молодежными ведомствами поддерживаем их инициативу, при необходимости и наличии такого запроса помогаем им синхронизировать действия с другими НКО или ребятами из других регионов».

Одно из основных мероприятий — массовая акция «Герои нашего времени», участники которой, как предполагается, будут выстраиваться в форме Звезды Героя и записывать видеоролики с поздравлением к Дню защитников Отечества. При этом съемку рекомендуется проводить на фоне памятников и граффити, «посвященных героям Отечества и героям СВО», уточнил один из собеседников РБК. Желательно рассказать о героях какие-либо важные факты, добавил еще один источник РБК.

Создание на улицах российских городов граффити «с портретами героев СВО и описанием их подвига» — это тоже часть рекомендаций, говорят региональные источники. Сама акция называется «Лица героев», уточняют они.

Также предлагается организовывать мастер-классы по вязанию теплых носков и варежек, изготовлению окопных свечей и кисетов для военнослужащих, находящихся на передовой. На кисетах должны быть вышивки: «Ждем с победой», «Вперед к победе», «Родному герою», рассказывает один из собеседников РБК. Каждому, кто изготовит кисет, рекомендуется вложить внутрь письмо для военных. Позже носки, варежки, окопные свечи и кисеты планируется передать военнослужащим. То же самое касается других собственноручно изготовленных подарков, а также открыток, говорят источники РБК.

В рамках акции «Письма победы» рекомендуется организовать написание писем для военных «с теплыми и искренними пожеланиями». Для этого в различных учреждениях и организациях будут установлены коробки для сбора посланий.

Еще одна акция — «Спасибо нашим героям» — подразумевает поздравление медицинских работников и находящихся на лечении военнослужащих. Речь, поясняют собеседники, идет об организации концертов в медучреждениях, вручении подарочных и продуктовых наборов, записи видеопоздравлений со словами благодарности медикам и военным.

В рамках мероприятия «Наследники победы» планируется организовывать встречи военных, вернувшихся со специальной военной операции, с ветеранами Великой Отечественной войны. На встречи, часть из которых рекомендуется проводить в школах, предлагается приглашать школьников, говорят два региональных источника РБК. Кроме того, для школьников рекомендуется провести уроки мужества с рассказами о том, «какой подвиг совершают российские военнослужащие в рамках специальной военной операции», уточняет один из собеседников. Эта акция называется «Герои рядом».

Также планируется в эти дни поздравлять ветеранов и дарить им подарки: «Задача — чтобы вниманием был обеспечен каждый защитник Отечества», — пересказывает рекомендации федерального центра источник РБК.

В рамках еще одной акции — «Память поколений» — федеральный центр советует региональным властям организовать мероприятия по уборке мест воинских захоронений, мемориальных комплексов, возложению цветов.

Кроме того, сказать «спасибо» ветеранам и военнослужащим можно будет с помощью видеороликов, опубликованных во ВКонтакте. Рекомендуется также размещать фото или видео, на которых участники акции «обнимают своих родных защитников Отечества — дедушек, бабушек, отцов, мам, братьев, рассказывают о них личные истории, пишут слова благодарности», перечисляют источники РБК.

Отдельные рекомендации есть для женщин, которым предлагается «поблагодарить своих защитников за их защиту и работу» с помощью видеопоздравлений в соцсетях.

Ключевое мероприятие пройдет 22 февраля в Москве — как уже сообщал РБК, на этот день в Лужниках запланирован митинг-концерт с участием Владимира Путина. Митинг-концерт состоится на следующий день после послания президента Федеральному собранию, которое пройдет 21 февраля в Гостином дворе.