Власти запланировали акции в регионах к годовщине военной операции

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (+0,23) Инвестиции, 13:33 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 74,21 (+0,34) Инвестиции, 13:33
В России продлят ограничение на снятие наличной валюты Финансы, 13:56
Мечтавший играть за Россию хоккеист стал самым «бесполезным» в НХЛ Спорт, 13:55
Умерла пострадавшая при крушении самолета в Ейске 6-летняя девочка Политика, 13:51
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 13:51
Лукашенко опроверг возможность мобилизации в Белоруссии Политика, 13:39
Суд арестовал сына Жириновского на 15 суток Политика, 13:37
Пашинян сообщил о передаче Баку новых предложений по мирному договору Политика, 13:35
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Фондовые индексы стран Европы обновили многомесячные максимумы Инвестиции, 13:32
ЦБ сообщил о падении объемов торгов валютой до многолетних минимумов Финансы, 13:32
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 13:28
Лукашенко рассказал, как Киев может договориться с Россией Политика, 13:27
Лукашенко пригласил Байдена в Минск на встречу с Путиным Политика, 13:26
Кадровая защита: почему «идеальный сотрудник» опасен для вашей компании Pro, 13:23
МИД допустил удары по выполняющим военные цели Киева спутникам Политика, 13:23
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти запланировали акции в регионах к годовщине военной операции

Власти запланировали массовые акции в регионах к годовщине военной операции
Кремль разослал в регионы рекомендации по проведению всероссийской акции «Нашим героям». Она приурочена к Дню защитника Отечества и годовщине начала военной операции и пройдет 20-24 февраля. За организацию отвечает Росмолодежь
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Администрация президента направила в регионы рекомендации по проведению всероссийской акции «Нашим героям», которая пройдет по всей стране с 20 по 24 февраля. Акция приурочена к Дню защитника Отечества и годовщине специальной военной операции на Украине (24 февраля). В рамках акции региональным властям предлагается провести различные мероприятия с охватом как можно большего числа жителей, рассказали РБК источники в трех российских регионах.

За проведение и организацию всероссийской акции отвечает Росмолодежь совместно с «Роспатриотцентром», «Волонтерами Победы», Российским движением детей и молодежи «Движение первых», «Ассоциацией волонтерских центров» и т.д., уточнили два собеседника РБК. Мероприятий, рекомендованных регионам к проведению, более десятка.

В пресс-службе Росмолодежи в ответ на запрос РБК сообщили следующее: «К нам поступает много предложений от молодежных общественных организаций в части проведения мероприятий в регионах, приуроченных к Дню защитника Отечества. Разумеется, мы вместе с региональными молодежными ведомствами поддерживаем их инициативу, при необходимости и наличии такого запроса помогаем им синхронизировать действия с другими НКО или ребятами из других регионов».

Одно из основных мероприятий — массовая акция «Герои нашего времени», участники которой, как предполагается, будут выстраиваться в форме Звезды Героя и записывать видеоролики с поздравлением к Дню защитников Отечества. При этом съемку рекомендуется проводить на фоне памятников и граффити, «посвященных героям Отечества и героям СВО», уточнил один из собеседников РБК. Желательно рассказать о героях какие-либо важные факты, добавил еще один источник РБК.

Создание на улицах российских городов граффити «с портретами героев СВО и описанием их подвига» — это тоже часть рекомендаций, говорят региональные источники. Сама акция называется «Лица героев», уточняют они.

Также предлагается организовывать мастер-классы по вязанию теплых носков и варежек, изготовлению окопных свечей и кисетов для военнослужащих, находящихся на передовой. На кисетах должны быть вышивки: «Ждем с победой», «Вперед к победе», «Родному герою», рассказывает один из собеседников РБК. Каждому, кто изготовит кисет, рекомендуется вложить внутрь письмо для военных. Позже носки, варежки, окопные свечи и кисеты планируется передать военнослужащим. То же самое касается других собственноручно изготовленных подарков, а также открыток, говорят источники РБК.

В рамках акции «Письма победы» рекомендуется организовать написание писем для военных «с теплыми и искренними пожеланиями». Для этого в различных учреждениях и организациях будут установлены коробки для сбора посланий.

Читайте на РБК Pro
Как за 90 минут раз и навсегда избавиться от бесполезных совещаний
Работа до посинения: почему спрос на белых воротничков будет сокращаться
Готовимся к маркировке товаров на маркетплейсах: что не упустить
Мировую экономику штормит: на чем планируют заработать Сорос и Баффетт

Еще одна акция — «Спасибо нашим героям» — подразумевает поздравление медицинских работников и находящихся на лечении военнослужащих. Речь, поясняют собеседники, идет об организации концертов в медучреждениях, вручении подарочных и продуктовых наборов, записи видеопоздравлений со словами благодарности медикам и военным.

В рамках мероприятия «Наследники победы» планируется организовывать встречи военных, вернувшихся со специальной военной операции, с ветеранами Великой Отечественной войны. На встречи, часть из которых рекомендуется проводить в школах, предлагается приглашать школьников, говорят два региональных источника РБК. Кроме того, для школьников рекомендуется провести уроки мужества с рассказами о том, «какой подвиг совершают российские военнослужащие в рамках специальной военной операции», уточняет один из собеседников. Эта акция называется «Герои рядом».

Также планируется в эти дни поздравлять ветеранов и дарить им подарки: «Задача — чтобы вниманием был обеспечен каждый защитник Отечества», — пересказывает рекомендации федерального центра источник РБК.

В рамках еще одной акции — «Память поколений» — федеральный центр советует региональным властям организовать мероприятия по уборке мест воинских захоронений, мемориальных комплексов, возложению цветов.

Кроме того, сказать «спасибо» ветеранам и военнослужащим можно будет с помощью видеороликов, опубликованных во ВКонтакте. Рекомендуется также размещать фото или видео, на которых участники акции «обнимают своих родных защитников Отечества — дедушек, бабушек, отцов, мам, братьев, рассказывают о них личные истории, пишут слова благодарности», перечисляют источники РБК.

Отдельные рекомендации есть для женщин, которым предлагается «поблагодарить своих защитников за их защиту и работу» с помощью видеопоздравлений в соцсетях.

Ключевое мероприятие пройдет 22 февраля в Москве — как уже сообщал РБК, на этот день в Лужниках запланирован митинг-концерт с участием Владимира Путина. Митинг-концерт состоится на следующий день после послания президента Федеральному собранию, которое пройдет 21 февраля в Гостином дворе.

Авторы
Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова
Владимир Путин День защитника Отечества Военная операция на Украине праздник Росмолодежь
Материалы по теме
В Кремле запланировали митинг-концерт после послания президента
Политика
Кремль посоветовал госкомпаниям «сдержанность» в расходах на Новый год
Политика
В Кремле запланировали заявление Путина по референдумам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter