Индийцы обошли россиян в оценке влияния России на мир

Стабилизационный фактор в российской внешней политике также видят в Латинской Америке и странах Азии. Действия США посчитали дестабилизирующими более половины опрошенных

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Треть населения Земли (32%) считает, что внешняя политика России способствует стабилизации обстановки в мире, 47% — наоборот, еще 21% опрошенных затруднились ответить. Влияние на мировую ситуацию внешней политики США более половины жителей планеты (52%) оценивают как дестабилизирующее. Это следует из результатов глобального исследования восприятия сверхдержав и их политики «Конец года», проведенного в 2020 году ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International и «Ромиром» (есть у РБК).

Gallup International в рамках ежегодного исследования опросила более 42 тыс. человек в 45 странах мира, в США опрос не проводился.

Согласно исследованию, по итогам прошлого года индекс оценки влияния внешней политики страны вырос с -17 п.п. до -15 п.п (разница между теми, кто ответил на вопрос положительно и отрицательно). В прошлом году показатель также вырос: с -25 п.п. до -17 п.п.

Наиболее негативно опрошенные по всему миру оценивают влияние на мировую ситуацию внешней политики США, говорится в исследовании. Только 33% положительно оценивают внешнеполитический курс государства. Индекс влияния США составил -19 п.п., продемонстрировав рост на 4 п.п. по сравнению с 2019 годом. По итогам 2018 года он составил -28 п.п.

«Отношение к политике США осталось неизменным на протяжении последних нескольких лет — в 2018 и 2019 годах доли тех, кто считал Штаты стабилизирующими (28% в 2018 году и 31% в 2019-м) и дестабилизирующими (56% в 2018 году и 54% в 2019-м), почти такие же, как и в нынешней волне опросов», — отмечается в исследовании.