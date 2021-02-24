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Политика ,  
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Индийцы обошли россиян в оценке влияния России на мир

Стабилизационный фактор в российской внешней политике также видят в Латинской Америке и странах Азии. Действия США посчитали дестабилизирующими более половины опрошенных
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Треть населения Земли (32%) считает, что внешняя политика России способствует стабилизации обстановки в мире, 47% — наоборот, еще 21% опрошенных затруднились ответить. Влияние на мировую ситуацию внешней политики США более половины жителей планеты (52%) оценивают как дестабилизирующее. Это следует из результатов глобального исследования восприятия сверхдержав и их политики «Конец года», проведенного в 2020 году ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International и «Ромиром» (есть у РБК).

Gallup International в рамках ежегодного исследования опросила более 42 тыс. человек в 45 странах мира, в США опрос не проводился.

Согласно исследованию, по итогам прошлого года индекс оценки влияния внешней политики страны вырос с -17 п.п. до -15 п.п (разница между теми, кто ответил на вопрос положительно и отрицательно). В прошлом году показатель также вырос: с -25 п.п. до -17 п.п.

Наиболее негативно опрошенные по всему миру оценивают влияние на мировую ситуацию внешней политики США, говорится в исследовании. Только 33% положительно оценивают внешнеполитический курс государства. Индекс влияния США составил -19 п.п., продемонстрировав рост на 4 п.п. по сравнению с 2019 годом. По итогам 2018 года он составил -28 п.п.

«Отношение к политике США осталось неизменным на протяжении последних нескольких лет — в 2018 и 2019 годах доли тех, кто считал Штаты стабилизирующими (28% в 2018 году и 31% в 2019-м) и дестабилизирующими (56% в 2018 году и 54% в 2019-м), почти такие же, как и в нынешней волне опросов», — отмечается в исследовании.

Внешнюю политику США больше всего поддерживают жители Филиппин (77%), Грузии (72%) и Вьетнама (71%), а наиболее негативно оценивают жители Турции (77%), Иордании (77%) и Испании (75%). Кроме того, лишь 11% россиян отметили положительное влияние Вашингтона на ситуацию в мире.

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Среди стран, жители которых наиболее часто отмечают стабилизирующее влияние России на обстановку в мире, на первом месте оказалась Индия (49%). Здесь индийцы опередили самих россиян. В России такого мнения придерживаются 41% граждан. Высокий уровень поддержки российской политики в мире наблюдается в странах Латинской Америки и Западной Азии (по 39%).

«Отношение к политике России также остается довольно постоянным в последние несколько лет. Говоря о конкретных странах, наибольшую уверенность в положительном влиянии политики России выразили жители Киргизии (87%), Вьетнама (72%), Казахстана (61%), Сербии (59%) и Филиппин (57%)», — говорится в исследовании.

Тем временем негативную оценку внешней политике страны дают большинство жителей Финляндии (87%), Грузии (78%), Кореи (75%), Иордании (72%), Украины (72%) и Испании (70%).

Политику Китая одобряют жители Малайзии (76%), Таиланда (67%) и Пакистана (67%), не одобряют во Вьетнаме (89%), Корее (84%) и Финляндии (66%). Индекс оценки влияния внешнеполитического курса страны сократился с -9 п.п. до -15 п.п. по сравнению с 2019 годом.

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ЕС, отмечают в «Ромире» и Gallup International, «продемонстрировал наибольшее снижение в данном вопросе: в 2019 году индекс равнялся 22 п.п., а в 2020-м — уже 9 п.п.». При этом Евросоюз является единственным обладателем положительного значения индекса. Внешнюю политику Брюсселя поддерживают жители Грузии (81%), Колумбии (73%), Вьетнама (70%), Германии (69%) и Финляндии (68%). Не поддерживают ее жители Иордании (68%), Кореи (56%) и Турции (54%). В глобальном масштабе в основном европейцы рассматривают ЕС как стабилизирующую силу, так же полагают в Латинской Америке и Восточной Азии. Однако значительная часть жителей России и стран Ближнего Востока считают политику ЕС скорее дестабилизирующей.

Автор
Евгения Чернышова
Россия США внешняя политика опрос «Ромир»
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