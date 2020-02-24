Евроспектики из AfD впервые лишились мест в региональном парламенте ФРГ

Социалисты и «зеленые» сумели обойти на выборах в Гамбурге социал-демократов и «Альтернативу для Германии»

Фото: Michael Sohn / AP

В ходе выборов в региональный парламент Гамбурга представительства в нем лишилась националистическая «Альтернатива для Германии» (AfD), которая выступает против укрепления Евросоюза. Как отмечает агентство Reuters, это первый случай, когда евроскептики по итогам выборов лишились представительства в местном законодательном органе.

По данным ZDF, победу на выборах в Гамбурге одержала Социал-демократическая партия, которая заручилась поддержкой 37,8% избирателей. Это на 7% меньше чем на предыдущих выборах в 2015 году, однако такой результат не помешал СДПГ остаться на лидирующей позиции.

«Зеленые» по сравнению с предыдущими выборами удвоили свой результат, получив 25,4% голосов избирателей. Их лидер Роберт Хабек уже назвал подобный итог голосования «фантастическим результатам».

Правящая в Германии ХДС/ХСС заручилась поддержкой лишь 11,3% избирателей, а AfD получила 4,7% голосов.

Как отмечает Reuters, повлиять на итоге выборов в Гамбурге могли события в центральной Германии, где на этой неделе националист расстрелял 11 человек в кафе, в которых обычно отдыхали курды. В этой связи праздновавшие победу на выборах социал-демократы и «зеленые» вместе скандировали лозунг «Нацисты вон».

Начиная с 1948 года, социал-демократы выиграли большинство выборов в региональный парламент Гамбурга. ХДС/ХСС удалось победить четырежды: в 1982, 1986, 2004 и 2008 годах. В 1953 г. победу одержала СвДП, которой на этот раз удалось заручиться поддержкой 7,4% избирателей.