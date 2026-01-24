Село заняли подразделения группировки войск «Север». Накануне российские военные освободили еще одно село в Харьковской области — Симиновка

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» завершено освобождение населенного пункта Старица Харьковской области», — говорится в сообщении.

Накануне Минобороны отчиталось о взятии под контроль еще одного населенного пункта в Харьковской области — села Симиновка. Оно находится примерно в 15 км от границы с Россией к югу от города Волчанска. Симиновка располагается на дороге, которая идет вдоль восточного берега реки Северский Донец.

Кроме того, за неделю на различных участках в зоне военной операции российские войска заняли населенные пункты Новопавловка и Приволье в ДНР. Общие потери ВСУ за неделю в Минобороны оценили более чем в 8800 человек.