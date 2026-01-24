Минобороны сообщило о взятии под контроль Старицы в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» завершено освобождение населенного пункта Старица Харьковской области», — говорится в сообщении.
Накануне Минобороны отчиталось о взятии под контроль еще одного населенного пункта в Харьковской области — села Симиновка. Оно находится примерно в 15 км от границы с Россией к югу от города Волчанска. Симиновка располагается на дороге, которая идет вдоль восточного берега реки Северский Донец.
Кроме того, за неделю на различных участках в зоне военной операции российские войска заняли населенные пункты Новопавловка и Приволье в ДНР. Общие потери ВСУ за неделю в Минобороны оценили более чем в 8800 человек.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»