FT назвала «главного советника» Трампа в Европе

Рютте — главный «советник» Трампа в Европе. Основываясь на собственном политическом опыте, он настраивается на поиск компромиссов за счет личных отношений, говорят в окружении генсека
Марк Рютте&nbsp;и&nbsp;Дональд&nbsp;Трамп
Марк Рютте и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Генсек НАТО Марк Рютте в настоящее время является «главным советником» американского президента Дональда Трампа в Европе, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники из окружения Рютте.

Издание пообщалось более чем с десятком друзей, коллег, бывших политических союзников и соперников Рютте — экс-премьер-министра Нидерландов. Они рассказали, что, именно благодаря умениям Рютте, Трамп, вероятно смягчил риторику в отношении Гренландии и импортных пошлин для Европы. В обмен европейские союзники США заплатили сравнительно низкую цену — согласились на переговоры о будущем присутствии США на арктическом острове.

Собеседники сообщили Financial Times, такое вполне в стиле Рютте: компромисс, основанный на личных связях, а также сосредоточенность на поиске результата, подкрепленные похвалами в адрес Трампа, моментами близкие к подхалимству.

«Не понимаю, что ты делаешь». Что Макрон и Рютте написали Трампу
Политика
Дональд Трамп

«Четырнадцать лет руководства коалиционной политикой Нидерландов научили его находить компромиссы и заключать сделки. И, похоже, его не пугают никакие кризисы, с которыми ему приходится сталкиваться», — сказал изданию доцент Лейденского университета (Нидерланды).Эрнст Дийксхорн.

«Рютте лучше всех понимал принцип «подводного плавания» в отношениях с Трампом», — добавил европейский дипломат, прежде тесно сотрудничавший с генсеком НАТО. «Нужно оставаться под водой, не создавать волн и всплывать на поверхность только тогда, когда это абсолютно необходимо для достижения результата», — пояснил он.

Бывший премьер одной из стран НАТО, принимавший участие в частных встречах, где был и Рютте, описал его как «теплого, скрупулезного и невероятного специалиста по налаживанию отношений».

Два других человека, которые вели переговоры с Рютте, когда он сам был премьером, сказали, что тот всегда использовал «профессиональное обаяние», чтобы добиться сделки. «Лесть, предельная лояльность и закулисные усилия, чтобы привлечь всех на свою сторону», — отметил один из них.

Марк Рютте стал генеральным секретарем НАТО 1 октября 2024 года. До этого он в течение 14 лет (с 2010 года) был премьер-министром Нидерландов.

Рютте поддерживает тесные контакты с Трампом по меньшей мере с момента вступления его в должность президента США на второй срок. Политики активно ведут переписку. На фоне ужесточения Вашингтоном риторики в отношении Гренландии, и слов самого Трампа об установлении контроля над ней, Рютте отправил последнему сообщение следующего содержания:

«Господин президент, дорогой Дональд, то, чего вы достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я полон решимости найти пути продвижения в проблеме Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк».

Генсек НАТО высоко оценивал усилия США по урегулированию конфликта на Украине, хвалил его за действия в Сирии и секторе Газа. Он заверял, что Европа будет готова прийти США на помощь в случае нападения, а в Давосе похвалилреспубликанца за подталкивание членов НАТО к увеличению расходов на оборону. Трампа генсек блока называл«хорошим другом».

В июне 2025 года после того, как Рютте назвал Трампа «папочкой», президент США в ответ на вопрос, считает ли он союзников по НАТО своими «детьми» сказал: «Нет, [Рютте] я нравлюсь. Думаю, я ему нравлюсь».

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Марк Рютте НАТО Дональд Трамп
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Рютте раскрыл шаги НАТО после договоренности с Трампом по Гренландии
Политика
«Не понимаю, что ты делаешь». Что Макрон и Рютте написали Трампу
Политика
Рютте заявил об отсутствии в НАТО консенсуса по вступлению Украины
Политика
