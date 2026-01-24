FT назвала «главного советника» Трампа в Европе

Рютте — главный «советник» Трампа в Европе. Основываясь на собственном политическом опыте, он настраивается на поиск компромиссов за счет личных отношений, говорят в окружении генсека

Марк Рютте и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Генсек НАТО Марк Рютте в настоящее время является «главным советником» американского президента Дональда Трампа в Европе, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники из окружения Рютте.



Издание пообщалось более чем с десятком друзей, коллег, бывших политических союзников и соперников Рютте — экс-премьер-министра Нидерландов. Они рассказали, что, именно благодаря умениям Рютте, Трамп, вероятно смягчил риторику в отношении Гренландии и импортных пошлин для Европы. В обмен европейские союзники США заплатили сравнительно низкую цену — согласились на переговоры о будущем присутствии США на арктическом острове.

Собеседники сообщили Financial Times, такое вполне в стиле Рютте: компромисс, основанный на личных связях, а также сосредоточенность на поиске результата, подкрепленные похвалами в адрес Трампа, моментами близкие к подхалимству.

«Четырнадцать лет руководства коалиционной политикой Нидерландов научили его находить компромиссы и заключать сделки. И, похоже, его не пугают никакие кризисы, с которыми ему приходится сталкиваться», — сказал изданию доцент Лейденского университета (Нидерланды).Эрнст Дийксхорн.

«Рютте лучше всех понимал принцип «подводного плавания» в отношениях с Трампом», — добавил европейский дипломат, прежде тесно сотрудничавший с генсеком НАТО. «Нужно оставаться под водой, не создавать волн и всплывать на поверхность только тогда, когда это абсолютно необходимо для достижения результата», — пояснил он.

Бывший премьер одной из стран НАТО, принимавший участие в частных встречах, где был и Рютте, описал его как «теплого, скрупулезного и невероятного специалиста по налаживанию отношений».



Два других человека, которые вели переговоры с Рютте, когда он сам был премьером, сказали, что тот всегда использовал «профессиональное обаяние», чтобы добиться сделки. «Лесть, предельная лояльность и закулисные усилия, чтобы привлечь всех на свою сторону», — отметил один из них.

Марк Рютте стал генеральным секретарем НАТО 1 октября 2024 года. До этого он в течение 14 лет (с 2010 года) был премьер-министром Нидерландов.

Рютте поддерживает тесные контакты с Трампом по меньшей мере с момента вступления его в должность президента США на второй срок. Политики активно ведут переписку. На фоне ужесточения Вашингтоном риторики в отношении Гренландии, и слов самого Трампа об установлении контроля над ней, Рютте отправил последнему сообщение следующего содержания:

«Господин президент, дорогой Дональд, то, чего вы достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я полон решимости найти пути продвижения в проблеме Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк».

Генсек НАТО высоко оценивал усилия США по урегулированию конфликта на Украине, хвалил его за действия в Сирии и секторе Газа. Он заверял, что Европа будет готова прийти США на помощь в случае нападения, а в Давосе похвалилреспубликанца за подталкивание членов НАТО к увеличению расходов на оборону. Трампа генсек блока называл«хорошим другом».

В июне 2025 года после того, как Рютте назвал Трампа «папочкой», президент США в ответ на вопрос, считает ли он союзников по НАТО своими «детьми» сказал: «Нет, [Рютте] я нравлюсь. Думаю, я ему нравлюсь».