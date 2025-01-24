Украина сообщила о возвращении тел 757 погибших военных
Украина вернула тела 757 погибших военных, сообщил украинский координационный штаб по вопросам военнопленных.
Там уточнили, что с донецкого направления переданы тела 451 погибшего, с запорожского — тела 137 военных, 51 — с угледарского, 71 — с бахмутского, 34 — из моргов в России, 13 — с луганского направления.
Последний обмен телами погибших между Россией и Украиной прошел в декабре. Тогда в Россию удалось вернуть тела 42 погибших российских военных. Украинской стороне передали тела 503 погибших украинских военных. Обмен происходил 20 декабря.
В конце ноября во время обмена удалось вернуть в Россию тела 52 погибших российских военных. Украине вернули тела 502 человек.
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