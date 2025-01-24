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Военная операция на Украине ,  
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Украина сообщила о возвращении тел 757 погибших военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Украина вернула тела 757 погибших военных, сообщил украинский координационный штаб по вопросам военнопленных.

Там уточнили, что с донецкого направления переданы тела 451 погибшего, с запорожского — тела 137 военных, 51 — с угледарского, 71 — с бахмутского, 34 — из моргов в России, 13 — с луганского направления.

Последний обмен телами погибших между Россией и Украиной прошел в декабре. Тогда в Россию удалось вернуть тела 42 погибших российских военных. Украинской стороне передали тела 503 погибших украинских военных. Обмен происходил 20 декабря.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В конце ноября во время обмена удалось вернуть в Россию тела 52 погибших российских военных. Украине вернули тела 502 человек.

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