Задержание летчика за перевод денег украинской армии. Видео

ФСБ показала видео задержания летчика по делу о финансировании ВСУ

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В Краснодаре задержали россиянина за финансирование ВСУ, сообщили в ФСБ.

Мужчина, который, как указывают в ведомстве, является командиром воздушного судна, по собственной инициативе связался с «волонтером», который собирает деньги для украинской армии, получил инструкции и «через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют» сделал перевод.

Задержанный проходит по статье о госизмене.