Трампу предложили разрешить избраться на третий срок

Поддерживающий Трампа конгрессмен предложил дать шанс приходящим на второй срок президентам баллотироваться и на третий. Трамп — второй в истории США лидер, ставший президентом снова с перерывом в четыре года

Энди Оглс (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Республиканец из палаты представителей Энди Оглс представил в конгресс резолюцию с предложением изменить 22-ю поправку к Конституции США об ограничении президентских сроков, пишет Axios со ссылкой на заявление депутата.

Сейчас быть президентом США можно только два срока независимо от того, подряд ли или с перерывом. Республиканец предложил разрешить тем главам государства, кто пришел на второй срок с перерывом после первого, баллотироваться и на третий. Это позволило бы новому президенту Дональду Трампу побороться за пост в 2028 году.

«Крайне важно, чтобы мы предоставили президенту Трампу все ресурсы, необходимые для исправления катастрофического курса, выбранного администрацией [его предшественника Джо] Байдена», — говорится в заявлении Оглса.

Axios отмечает, что этот член палаты представителей входит во фракцию «Свобода», которая поддерживает Трампа. Ранее он представил законопроект «Сделаем Гренландию снова великой» о поддержке конгрессом переговоров нового президента по покупке Гренландии.

Некоторые демократы уже выступили против инициативы Оглса. Так, член палаты представителей Стивен Коэн отметил, что «двух сроков достаточно, чтобы любая страна погрузилась в хаос». А законодатель Бекка Балинт обратила внимание на то, что против Оглса возможно расследование по подозрению в мошенничестве при финансировании его предвыборной кампании, но тот «хотел бы, чтобы мы сосредоточились на том, какой он преданный подхалим Трампа».

Трамп спустя неделю после победы на выборах в прошлом году пошутил про третий срок. «Я предполагаю, что я не буду участвовать в выборах снова, если вы только не скажете: «Он настолько хорош, мы должны что-нибудь придумать», — сказал он.

22-поправка к Конституции США была принята в 1951 году. Демократы и республиканцы на протяжении многих лет призывали ограничить сроки президентских полномочий. Единственный, кто был на этом посту более восьми лет, — Франклин Делано Рузвельт (1933–1945 годы, президентство завершилось из-за его смерти). Отмена поправки потребует согласия двух третей членов палаты представителей (290) и сената (67), затем решение должны ратифицировать не менее 38 штатов.

Случаев возвращения президента в Белый дом после первого срока и поражения на следующих выборах в истории США было только два. Первым таким главой государства был демократ Гровер Кливленд: не сумев переизбираться на второй срок в 1888 году, он повторно баллотировался в 1892-м и одержал победу. Второй — соответственно, Трамп.