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Военная операция на Украине ,  
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В Чечне сочли конфликт на блокпосту в Запорожье провокацией

Власти Чечни увидели провокацию в конфликте на блокпосту в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Видео конфликта между постовым и командиром батальона «Восток-Ахмат» Хамбулатовым опубликовал военкор Юрий Котенок. Власти Чечни сообщили, что Хамбулатова и его бойцов останавливали несколько раз, что «попахивает провокацией»
Ахмед Дудаев
Ахмед Дудаев (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Командир батальона «Восток-Ахмат» Ваха Хамбулатов, конфликт с которым возник у военнослужащих на блокпосту в Запорожской области, ехал с бойцами с передовой на базу снабжения в Мелитополе и на отрезке дороги в 600 метров их трижды останавливали, что «попахивает провокацией», написал в своем телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Ахмед Дудаев.

Он отметил, что видео записывалось постовым тайно, у Хамбулатова документы были «в полном порядке», но военный потребовал, чтобы вся автоколонна выехала на обочину и остановилась.

«После этого бойцы батальона выходят из машины, что является стандартной практикой, и в этот самый момент постовой первым снимает с предохранителя и передергивает затвор автомата. Только после этого Ваха Висамович заряжает свой пистолет и выкрикивает «Стреляй, если мужчина», — отметил Дудаев.

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Фото:РИА Новости

Он выразил мнение, что главным инфоповодом этой истории стало то, что на видео были чеченцы и будь там представители другой национальности, то «никто бы и не обратил внимания на этот инцидент». «Но этот конфликт исчерпан еще в прошлом году, потому что настоящие защитники нашей Родины всегда найдут общий язык».

Военкор Юрий Котенок в своем телеграм-канале 22 января опубликовал ролик с конфликтом Хамбулатова и военным на блокпосту. Постовой уточняет у командира батальона дату на бумаге с боевым распоряжением. Ему отвечают, что оно бессрочное. Военный в ответ говорит, что бессрочное распоряжение является недействительным, Хамбулатов отвечает, ему все равно, поскольку он командир батальона, «командир полка мне выдал — всё».

После диалога постовой требует отогнать машину вправо, а дальше на видео показан конфликт между ним и несколькими людьми, позже видео прерывается. Котенок назвал кадры «беспределом в зоне специальной военной операции».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Запорожская область Военная операция на Украине блокпост Чечня "Ахмат" военнослужащие конфликт видео
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