Власти назвали последствия атаки дронов в Орле
В Орле несколько домов в Северном и Железнодорожном районах получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщил мэр города Юрий Парахин.
«Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется», — написал он.
В городе организована комиссия по ЧС, она займется устранением последствий. Жильцы пострадавших домов, по словам Парахина, при необходимости могут направить в пункты временного размещения.
О перехвате четырех дронов в небе над Орловской областью утром сообщило Министерство обороны. Губернатор Андрей Клычков рассказал, что беспилотники обезвредили над Орлом, к местам происшествий стянуты экстренные службы.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине. Над Орловской областью беспилотник в предыдущий раз сбили в ночь на 21 января.
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