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Военная операция на Украине ,  
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Власти назвали последствия атаки дронов в Орле

Мэр Орла Парахин: несколько зданий получили повреждения после перехвата дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
В Орле пострадали несколько зданий, организована комиссия по ликвидации последствий. Жителей пострадавших строений при необходимости направят в пункты временного размещения
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Орле несколько домов в Северном и Железнодорожном районах получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщил мэр города Юрий Парахин.

«Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется», — написал он.

В городе организована комиссия по ЧС, она займется устранением последствий. Жильцы пострадавших домов, по словам Парахина, при необходимости могут направить в пункты временного размещения.

Губернатор сообщил о сбитых дронах над Орлом
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

О перехвате четырех дронов в небе над Орловской областью утром сообщило Министерство обороны. Губернатор Андрей Клычков рассказал, что беспилотники обезвредили над Орлом, к местам происшествий стянуты экстренные службы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине. Над Орловской областью беспилотник в предыдущий раз сбили в ночь на 21 января.

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Орел беспилотники
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