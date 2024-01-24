Глава фирмы из Италии назвал путь укрепления обороноспособности Европы

Для укрепления конкурентоспособности оборонного сектора Европы необходимо создавать альянсы, заявил глава итальянской Leonardo. По его словам, ни одна страна не сможет справиться с вызовами европейской «оборонке» самостоятельно

Фото: Leonardo S.p.A

Вызовы, с которыми сталкивается оборонный сектор Европы, требуют создания альянсов, ни одна европейская страна не сможет справиться с ними в одиночку, заявил исполнительный директор итальянской оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани в интервью Bloomberg. По его словам, этот урок извлечен из боевых действий на Украине.

Чинголани считает, что фрагментация среди европейских игроков привела к созданию более сотни различных систем наземной, воздушной и морской обороны, а это наносит ущерб конкурентоспособности. Кроме того, глава итальянской компании отметил, что военные действия на Украине выявили «огромный объем цифровизации, которая входит в игру», трансформируя отрасль.

«Я мечтаю, чтобы Leonardo выступил катализатором объединения усилий крупных компаний Европы», — сказал он, добавив, что таким образом европейские производители смогут более эффективно конкурировать на мировом рынке.

По мнению Чинголани, заключение сделок должно в первую очередь происходить в форме совместных предприятий и альянсов, хотя Leonardo добивается некоторых прямых слияний. По его словам, компания выделила выручку от запланированной продажи доли в своем подразделении в США на сумму $330 млн на несколько сделок, по которым компания сейчас проводит due diligence (процедура оценки потенциального объекта инвестирования).

На вопрос о перспективах слияний или поглощений для компании Чинголани ответил, что Leonardo проводит «комплексную проверку, потому что мы пытаемся увидеть в конкретных областях нашего портфеля продуктов, какие слияния и поглощения мы можем осуществить».

В конце прошлого года Financial Times писала, что устойчивый спрос на вооружения стимулировал интерес инвесторов к сектору: глобальный индекс MSCI для акций отрасли вырос на 25% за год, а европейский индекс акций аэрокосмической и оборонной промышленности Stoxx вырос более чем вдвое за тот же период.

FT сообщала, что портфель заказов крупнейших мировых оборонных компаний, среди которых называлась немецкая Rheinmetall, близок к рекордно высокому уровню после роста более чем на 10% за последние два года на фоне растущей геополитической напряженности, включая конфликт на Украине.

В то же время европейские власти говорили о нехватке ресурсов для отправки вооружений Украине. «Для повышения производства боеприпасов нам не хватает критических материалов, которые необходимо импортировать. Это ослабляет нашу стратегическую автономию, представляет серьезный риск для нашей безопасности», — отмечал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.