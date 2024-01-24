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Глава фирмы из Италии назвал путь укрепления обороноспособности Европы

Глава Leonardo: для укрепления обороноспособности Европы нужны альянсы
Для укрепления конкурентоспособности оборонного сектора Европы необходимо создавать альянсы, заявил глава итальянской Leonardo. По его словам, ни одна страна не сможет справиться с вызовами европейской «оборонке» самостоятельно
Фото: Leonardo S.p.A
Фото: Leonardo S.p.A

Вызовы, с которыми сталкивается оборонный сектор Европы, требуют создания альянсов, ни одна европейская страна не сможет справиться с ними в одиночку, заявил исполнительный директор итальянской оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани в интервью Bloomberg. По его словам, этот урок извлечен из боевых действий на Украине.

Чинголани считает, что фрагментация среди европейских игроков привела к созданию более сотни различных систем наземной, воздушной и морской обороны, а это наносит ущерб конкурентоспособности. Кроме того, глава итальянской компании отметил, что военные действия на Украине выявили «огромный объем цифровизации, которая входит в игру», трансформируя отрасль.

«Я мечтаю, чтобы Leonardo выступил катализатором объединения усилий крупных компаний Европы», — сказал он, добавив, что таким образом европейские производители смогут более эффективно конкурировать на мировом рынке.

По мнению Чинголани, заключение сделок должно в первую очередь происходить в форме совместных предприятий и альянсов, хотя Leonardo добивается некоторых прямых слияний. По его словам, компания выделила выручку от запланированной продажи доли в своем подразделении в США на сумму $330 млн на несколько сделок, по которым компания сейчас проводит due diligence (процедура оценки потенциального объекта инвестирования).

На вопрос о перспективах слияний или поглощений для компании Чинголани ответил, что Leonardo проводит «комплексную проверку, потому что мы пытаемся увидеть в конкретных областях нашего портфеля продуктов, какие слияния и поглощения мы можем осуществить».

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Фото:NASA

В конце прошлого года Financial Times писала, что устойчивый спрос на вооружения стимулировал интерес инвесторов к сектору: глобальный индекс MSCI для акций отрасли вырос на 25% за год, а европейский индекс акций аэрокосмической и оборонной промышленности Stoxx вырос более чем вдвое за тот же период.

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FT сообщала, что портфель заказов крупнейших мировых оборонных компаний, среди которых называлась немецкая Rheinmetall, близок к рекордно высокому уровню после роста более чем на 10% за последние два года на фоне растущей геополитической напряженности, включая конфликт на Украине.

В то же время европейские власти говорили о нехватке ресурсов для отправки вооружений Украине. «Для повышения производства боеприпасов нам не хватает критических материалов, которые необходимо импортировать. Это ослабляет нашу стратегическую автономию, представляет серьезный риск для нашей безопасности», — отмечал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Италия Европа оборонная промышленность
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