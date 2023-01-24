В Еврокомиссии допустили продление режима либерализации торговли с Киевом

Вице-президент ЕК Валдис Домбровскис отметил, что мера «оказывает ощутимую экономическую поддержку» Киеву. По данным Минэкономики, в 2022 году Украина нарастила экспорт товаров в Евросоюз на 4%

Евросоюз рассматривает возможность продлить режим либерализации торговли с Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

По словам Домбровскиса, ЕС, «вероятно, продлит эти меры, потому что они оказывают ощутимую экономическую поддержку Украине».

Режим либерализации торговли был принят в 2022 году и действует до июня 2023 года. Постановление предусматривает нулевые таможенные ставки на ряд товаров c Украины, приостанавливает использование системы входных цен и действие тарифных квот.

Как сообщали в Минэкономики страны, были приостановлены тарифы, прописанные в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Речь идет о пошлинах для промышленной продукции, приостановке применения системы входных цен для фруктов и овощей и всех тарифных квот для сельскохозяйственной продукции.

Либерализация торговых отношений также предполагает, что Киев будет соблюдать европейские правила по происхождению товаров и процедур в рамках Соглашения об ассоциации, воздержится от новых ограничений на импорт из ЕС, и обеспечит уважение к демократическим принципам, верховенству права, борьбу с коррупцией, отмечало ведомство.

По словам посла ЕС на Украине Матти Маасикаса, в течение прошлого года украинский экспорт в страны Евросоюза продолжил расти, несмотря на продолжающиеся в стране боевые действия. Украинский Forbes со ссылкой на Минэкномики сообщал, что по итогам 2022 года он вырос на 4,2% по сравнению с 2021-м и составил около $28 млрд.

Замминистра экономики Тарас Качка говорил, что в целом украинский бизнес экспортировал товаров на $44,1 млрд и весом 99,8 млн тонн. За год экспорт сократился в деньгах на 35%, в физических объемах – на 38,4%.