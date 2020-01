Киев объяснил слова Зеленского об оккупации части Украины Румынией

Позже в англоязычный текст речи Зеленского внесли изменения и теперь эта фраза звучит так: «Northern Bukovyna was taken by Romanians, and Czechoslovakia took Zakarpattia» (Северную Буковину отобрали румыны, а Чехословакия забрала Закарпатье).

В условиях 1918 года, когда Австро-Венгерская империя потеряла контроль над своими провинциями, в том числе над Северной Буковиной, входящей ныне в состав Украины, термин «оккупация» неприменим, считает дипломат. «Исторический контекст в конце 1918 года... создал ситуацию, когда эти территории больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому их захват другими соседними государствами нельзя считать «оккупацией», — утверждает он.

Выступление Зеленского, вызвавшее дипломатический скандал, было посвящено Дню соборности Украины 22 января. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской народной республики (УНР, украинское национальное образование на территории бывшей Российской империи) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР, национальное образование на территории бывшей Австро-Венгерской империи). Во время выступления в этот день Зеленский напомнил об истории праздника и сказал: «[Вскоре] УНР потеряла Киев под натиском большевиков. Большую часть Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатья — чехословаки», — говорилось в его речи, запись которой опубликована на сайте президента.