Киев объяснил слова Зеленского об оккупации части Украины Румынией

Выступление Зеленского на День соборности Украины вызвало скандал в Румынии. Его слова были интерпретированы, как заявление о том, что в 1918 году румыны оккупировали часть страны. Украинский посол объяснил это ошибкой перевода

Народные гуляния жителей города Черновцы в дни присоединение Северной Буковины к СССР. 28 июня - 3 июля 1940 года. (Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости)

Зеленский не говорил об оккупации части Украины румынскими войсками после распада Австро-Венгерской империи в 1919 году, его слова были переведены неправильно. Об этом в своем Facebook заявил посол Украины в Румынии Александр Банков.

Банков пояснил, что в Румынии не изучили оригинальное заявление президента Зеленского, где говорилось, что румыны «заняли» Северную Буковину, а обратились к английскому варианту текста, где было использовано английское слово occupied.

«Об «оккупации» как о юридическом термине можно говорить, когда захват контроля над территорией осуществляется в ущерб государству, осуществляющему суверенитет над этой территорией», — пояснил посол Украины Банков, отметив, что сейчас на сайте президента доступен исправленный вариант перевода его речи.

Буковина — это историческая область на границе Украины и Румынии. С XIV века эта территория принадлежала Турции, а в XVIII веке ее захватила Австро-Венгрия. В 1940 году после ультиматума советской стороны Северная Буковина и Бессарабия вошли в состав Советского Союза. Северная Буковина сейчас принадлежит Украине, южная часть территории — Румынии.

23 января министерство иностранных дел Румынии потребовало от посла Украины разъяснений по поводу этого высказывания Зеленского. МИД «выразил послу удивление по поводу этих слов и подчеркнул необходимость правильного понимания истории».