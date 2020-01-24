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Политика ,  
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Киев объяснил слова Зеленского об оккупации части Украины Румынией

Выступление Зеленского на День соборности Украины вызвало скандал в Румынии. Его слова были интерпретированы, как заявление о том, что в 1918 году румыны оккупировали часть страны. Украинский посол объяснил это ошибкой перевода
Народные гуляния жителей города Черновцы в дни присоединение Северной Буковины к СССР. 28 июня - 3 июля 1940 года. (Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости)

Зеленский не говорил об оккупации части Украины румынскими войсками после распада Австро-Венгерской империи в 1919 году, его слова были переведены неправильно. Об этом в своем Facebook заявил посол Украины в Румынии Александр Банков.

Банков пояснил, что в Румынии не изучили оригинальное заявление президента Зеленского, где говорилось, что румыны «заняли» Северную Буковину, а обратились к английскому варианту текста, где было использовано английское слово occupied.

«Об «оккупации» как о юридическом термине можно говорить, когда захват контроля над территорией осуществляется в ущерб государству, осуществляющему суверенитет над этой территорией», — пояснил посол Украины Банков, отметив, что сейчас на сайте президента доступен исправленный вариант перевода его речи.

Буковина — это историческая область на границе Украины и Румынии. С XIV века эта территория принадлежала Турции, а в XVIII веке ее захватила Австро-Венгрия. В 1940 году после ультиматума советской стороны Северная Буковина и Бессарабия вошли в состав Советского Союза. Северная Буковина сейчас принадлежит Украине, южная часть территории — Румынии.

23 января министерство иностранных дел Румынии потребовало от посла Украины разъяснений по поводу этого высказывания Зеленского. МИД «выразил послу удивление по поводу этих слов и подчеркнул необходимость правильного понимания истории».

Позже в англоязычный текст речи Зеленского внесли изменения и теперь эта фраза звучит так: «Northern Bukovyna was taken by Romanians, and Czechoslovakia took Zakarpattia» (Северную Буковину отобрали румыны, а Чехословакия забрала Закарпатье).

В условиях 1918 года, когда Австро-Венгерская империя потеряла контроль над своими провинциями, в том числе над Северной Буковиной, входящей ныне в состав Украины, термин «оккупация» неприменим, считает дипломат. «Исторический контекст в конце 1918 года... создал ситуацию, когда эти территории больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому их захват другими соседними государствами нельзя считать «оккупацией», — утверждает он.

Выступление Зеленского, вызвавшее дипломатический скандал, было посвящено Дню соборности Украины 22 января. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской народной республики (УНР, украинское национальное образование на территории бывшей Российской империи) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР, национальное образование на территории бывшей Австро-Венгерской империи). Во время выступления в этот день Зеленский напомнил об истории праздника и сказал: «[Вскоре] УНР потеряла Киев под натиском большевиков. Большую часть Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатья — чехословаки», — говорилось в его речи, запись которой опубликована на сайте президента.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Зеленский, Украина, Румыния
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