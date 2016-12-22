В Госдуме ответили на сообщения о советах депутатам «делиться деньгами»

Рекомендаций больше жертвовать денег ради улучшения своего имиджа депутатам Госдумы никто не давал, уверяют источники РБК в нижней палате парламента. Ранее о таких рекомендациях сообщила газета «Ведомости»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Государственной думе не давали рекомендаций депутатам «делиться деньгами». Об этом РБК сообщили два источника, близких к руководству аппарата нижней палаты. Ранее о том, что соответствующую рекомендацию на одном из внутренних совещаний депутатским помощникам дали в аппарате, сообщили «Ведомости».

Один из собеседников рассказал, что в начале недели управление аппарата Госдумы по работе с обращениями граждан провело совещание для помощников депутатов, где в том числе были представлены результаты опроса ВЦИОМа, который социологи провели по заказу Думы в декабре.

«В материалах опроса в том числе фигурировали многочисленные высказывания респондентов, обычных людей, о том, какими они видят депутатов. В том числе среди этих высказываний могли быть какие-то стереотипы вроде того, что «все депутаты богатые», «деньги должны давать», — сказал РБК другой источник. «Никто таких рекомендаций, естественно, не давал», — добавил он.

В среду, 24 января, газета «Ведомости» сообщила, что экспертно-аналитическое управление Госдумы составило рекомендации депутатам для улучшения их имиджа. Рекомендации были составлены на основе опроса ВЦИОМа, проведенного в декабре 2017 года по заказу руководства Госдумы.

В ходе опроса, по данным издания, у людей спрашивали, что приходит им в голову, когда они слышат словосочетание «депутат Госдумы». И, как выяснилось, почти половина из респондентов (48%) приводили негативные характеристики. Ключевой элемент негативного образа депутата, как выяснил опрос, является его недоступность для населения и незаинтересованность в защите простого человека.

В итоге, как писало издание, депутатам для улучшения имиджа предложили несколько «критериев моральности». Среди них — «участие в решении социальных проблем, желательно посредством жертвования собственных денег». Это предложение вызвало вопросы у депутатов, рассказали изданию собеседники в Госдуме. В ответ им объяснили, что этот пункт рекомендаций остается на их усмотрение.​

Источник РБК в аппарате Госдумы назвал другие цифры декабрьского опроса ВЦИОМа об оценке деятельности депутатов. По его словам, «однозначно позитивно» деятельность Думы оценили 35% россиян, хотя среди тех, кто регулярно следит за деятельностью нынешнего созыва, этот показатель выше (46%). «О том, что за последний год Государственная дума стала работать лучше, также заявили 46% респондентов. 30% признали стремление Думы решать остро стоящие социальные проблемы населения», — привел источник материалы опроса.